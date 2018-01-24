Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tillerson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Paris'te ABD'li mevkidaşı Tillerson ile bir araya geldi.

Hatırlanacağı gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson'ın kendisini YPG'den aldığı 'yanlış' bilgiye dayanarak " Türkiye'ye roket atılmadığını" savunduğunu anlatmış, Tillerson'a "Kaynaklarını check et, bizimle onların ağzıyla konuşmayın" cevabını verdiğini söylemişti.

Görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Paris'te çok sayıda görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, toplantı kapsamında başkent Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yanı sıra Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, İngiltere'nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitsunari Okamoto ile görüştü.

Çavuşoğlu, ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YARIN TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

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