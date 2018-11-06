Dışişleri Bakanı açıkladı 'Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kamuoyuna açıklamadığımız deliller var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ziyareti kapsamında başkent Tokyo'daki Ulusal Basın Kulübü'nde basın mensupları ile bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Türkiye'nin elinde kamuoyuna açıklanmayan çok önemli deliller olduğunu söyledi.

HENÜZ PAYLAŞMADIĞIMIZ... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bazı delillerimiz var. Bunların bazılarını kamuyla paylaştık. Bu delilleri ayrıca Suudi tarafıyla da paylaştık. Henüz kamu ile paylaşmadığımız başka deliller de var" diye konuştu.

FİDYE ÖDENMEDİ... Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın vatanına dönmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bildiğim kadarıyla hiçbir fidye ödenmedi. Japonya da asla böyle bir girişimde bulunmadı. Biz de Türkiye olarak herhangi bir vatandaşı kurtarmak için fidye ödemedik.”diye konuştu.

FİDYE ÖRGÜTLERİ İŞTAHLANDIRIR... Çavuşoğlu, fidye ödenmesi durumunda radikal grupların daha fazla gazetecileri ve diğer insanları rehin almak için kendine zemin bulacağını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, Japon gazetecinin evine dönmesine yardım etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

YAPTIRIMLARLA HENHANGİ BİR SONUCA VARILAMAZ... ABD’nin İran’a uygulamaya başladığı yaptırımlara ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, “Yaptırımlarla herhangi bir sonuca ulaşılabileceğine inanmıyoruz. Yaptırımların yerine anlamlı diyalog ve görüşmelerin daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu bizim ilkesel tutumumuz.” diye konuştu.