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Dışişleri Bakanı açıkladı 'Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kamuoyuna açıklamadığımız deliller var'

Dışişleri Bakanı açıkladı 'Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kamuoyuna açıklamadığımız deliller var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da yaptığı açıklamada gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bombayı patlattı. Çavuşoğlu, vahşi cinayetle ilgili kamuoyuna açıklanmayan deliller olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 10:52 - Güncelleme: 06-11-2018 10:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ziyareti kapsamında başkent Tokyo'daki Ulusal Basın Kulübü'nde basın mensupları ile bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Türkiye'nin elinde kamuoyuna açıklanmayan çok önemli deliller olduğunu söyledi. 

HENÜZ PAYLAŞMADIĞIMIZ... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bazı delillerimiz var. Bunların bazılarını kamuyla paylaştık. Bu delilleri ayrıca Suudi tarafıyla da paylaştık. Henüz kamu ile paylaşmadığımız başka deliller de var" diye konuştu.

FİDYE ÖDENMEDİ... Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın vatanına dönmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bildiğim kadarıyla hiçbir fidye ödenmedi. Japonya da asla böyle bir girişimde bulunmadı. Biz de Türkiye olarak herhangi bir vatandaşı kurtarmak için fidye ödemedik.”diye konuştu. 

FİDYE ÖRGÜTLERİ İŞTAHLANDIRIR... Çavuşoğlu, fidye ödenmesi durumunda radikal grupların daha fazla gazetecileri ve diğer insanları rehin almak için kendine zemin bulacağını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, Japon gazetecinin evine dönmesine yardım etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

YAPTIRIMLARLA HENHANGİ BİR SONUCA VARILAMAZ... ABD’nin İran’a uygulamaya başladığı yaptırımlara ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, “Yaptırımlarla herhangi bir sonuca ulaşılabileceğine inanmıyoruz. Yaptırımların yerine anlamlı diyalog ve görüşmelerin daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu bizim ilkesel tutumumuz.” diye konuştu.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • aslan can 06 Kasım 2018 11:36 Delil olsaydı 50 kere açıklamıştınız.

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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