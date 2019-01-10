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Dışişleri Bakanı açıkladı! İşteFransa'nın Suriye'den çekilme şartı

Dışişleri Bakanı açıkladı! İşteFransa'nın Suriye'den çekilme şartı

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Fransa'nın da çekilip çekilmeyeceği merak konusuyken Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, tek şartlarının 'siyasi çözüm' olduğunu vurguladı.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 16:07 - Güncelleme: 10-01-2019 16:07

ABD'nin çekilmeyi planladığı Suriye'de sahada asker bulunduran bir diğer Batılı ülke olarak Fransa, henüz çekilme planı yapmadığını yineledi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, C-News kanalına yaptığı açıklamada Suriye'de siyasi çözüm sağlanmadan çekilmeyeceklerini söyledi.

"RUSYA'NIN DA SORUMLUĞU VAR": Fransız bakan, Suriye ihtilafında siyasi çözüm sağlamasında Rusya'nın da sorumluğuğu olduğunu vurguladı ve "Rusya'nın, Suriye'nin kimyasal silah kullanımını önlemek için askeriden ziyade politik bir sorumluluğu var" şeklinde konuştu.

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BİRÇOK BÖLGEDE ASKERİ VAR: Fransa’nın Suriye’de Menbiç, Kobani ve Rakka başta olmak üzere bir dizi noktada askeri bulunuyor. Fransa hükümeti, ABD’nin çekilme kararının ardından yaptığı açıklamada da şu an için Suriye’den asker çekmeyi düşünmediklerini duyurmuştu.

Fransa'nın AB ilişkileri Bakanı Nathalie Loiseau, C-News'e 20 Aralık’ta yaptığı konuşmada Fransa'nın IŞİD’e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda yer almaya devam edeceğini açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un danışmanları PKK'nin Suriye uzantısı PYD/YPG'nin idaresindeki Demokratik Suriye Güçlerinin militanları ile görüşüp onlara olan desteğinin süreceğini açıklamıştı.

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