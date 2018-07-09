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Dikkat çeken bedelli açıklaması: Yaş 24 ücret 10 bin

Dikkat çeken bedelli açıklaması: Yaş 24 ücret 10 bin

Bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili açıklama yapan ORC Araştırma Şirketi sahibi Murat Pösteki, yaş sınırının 24 ve bedelli ücretinin 10 bin TL civarında olması için çalıştıklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 17:12 - Güncelleme: 09-07-2018 17:12

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 600 milletvekili yemin ederek göreve başladı. Yeni dönem için vekillerin yemin etmesinin ardından gözler bugün kabinenin açıklanmasına çevrildi. Kulislerde kabinenin açıklanmasıyla ilk işin OHAL'in kaldırılması olacağı ardında bedelli askerliğin gündeme geleceği ifade ediliyor. Peki Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? Herkes bu sorulara yanıt ararken ORC Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Murat Pösteki'den bedelli askerlik için bekleyenleri heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ VE ÜCRET NE OLACAK?

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pösteki, "Bedelliden, 94'lülerin de faydalanmasi, rakaminda 10bin civarlari olmasi ve tatilden önce çıkması icin elimizden geleni yapiyoruz. Buna odaklanin gencler!" ifadelerini kullandı.

Pösteki 6 Temmuz'da yazdığı mesajda ise şunları söylemişti:

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hükümetin ilk işlerinden birinin bedelli askerlik olacağını söylemişti. Erdoğan bugün yemin ederek yeni görevine başlayacak ve derhal ajandasındaki problemleri halletmeye koyulacak.

Başbakan Binali Yıldırım, 5 milyon gencin askerlik yapabilecek çağlarda olduğunu bu sayının da TSK için fazla olduğunu söylemişti.

'BEDELLİ ASKERLİKTE 1994 YAŞ SINIRI VE BEDEL 10 BİN İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Hükümet ilk olarak yaşı 28 olarak belirlemişti. Beklenti 5 buçuk milyon gibi bir rakama çıkınca yaş 28'den 26'ya indirildi.

BEDELLİ İÇİN 'YAŞ 25 OLSUN' BASKISI

Ancak kamuoyunda yaşın 25'e indirilmesi yönünde yoğun bir baskı var. Kesin karar ise ekim ayında belli olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • bedellilere hakkimi helal etmiyorum, resmen hainliktir bu 09 Temmuz 2018 17:47 bedelli askerlik vatana ihanettir. bugün askerden kacanlar yarin ülkemiz savasa girdikleri zaman savastan da kacarlar. ayrica 10bin TL gibi komik bir rakam olamaz. bu silah altinda olan, su an askerlik hizmetini yapanlara ve bu ülke icin canini verip sehit olanlara karsi yapilan en büyük haksizliktir. madem askerden kacacaklar, gitmeyecekler ücreti 50 ile 100bin TL arasinda olsun ve o paralar, su an aslanlar gibi askerlik görevini yapan kardeslerimize maas ve ailelerine yardim olarak ödensin.

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