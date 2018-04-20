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Didem Engin kimdir CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı nereli

Didem Engin kimdir CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı nereli

CHP'de Cumhurbaşkanı aday bolluğu yaşanıyor. Öztürk Yılmaz'dan sonra Diden Engin cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu. Peki İstanbul Milletvekili olan Didem Engin kimdir ve aslen nereli? İşte Cumhurbaşkanı başkan adayı Didem Engin hakkında merak edilenler;

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 14:50 - Güncelleme: 20-04-2018 14:50

CHP'de 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir sürpriz aday daha çıktı. Öztürk Yılmaz'ın ardından İstanbul Milletvekili Didem Engin de adaylığını açıkladı.

Didem Engin, yazılı basın açıklamasında,  "Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım" dedi.

DİDEM ENGİN KİMDİR NERELİ : Didem Engin 13 Haziran 1977'de Ankara'da doğdu. Baba adı Fazıl Mümtaz, anne adı Meral'dir. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitiren Didem Engin, Belçika Bruges'deki College of Europe'da Avrupa Birliği ve Ekonomi yüksek lisansını tamamladı.

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26 yaşındayken kurduğu danışmanlık şirketiyle ihracat geliştirme ve yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Didem Engin, çok iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce, orta düzeyde İspanyolca ve Latince bilmektedir.

ÖZTÜRK YILMAZ DA ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. CHP'li Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, genel başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım" dedi. Öztürk Yılmaz, "Kenardan aday olmaz kimseden korkum yok, adayım" diye konuştu.

CHP'NİN RESMİ ADAYI MI? : CHP'nin genel başkan adayının genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olacağı iddia edilirken, CHP yöneticisi de parti dışından cumhurbaşkanı adayı aramadıklarını duyurmuştu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise bugünkü köşesinde CHP'nin adayının Meral Akşener olacağı iddiasını köşesine taşımıştı...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yılmaz'ın adaylığı hakkında NTV canlı yayınında soruları yanıtlarken "Herhangi birisi aday adayı olabilir. Bizde bu çoktur, parti içi demokrasiyi çalıştırdığımız için. Bunun neticelendirileceği yer Parti Meclisi'dir" dedi.

Öztürk Yılmaz kimdir CHP Cumhurbaşkanı adayı nereli

CHP'li Öztürk Yılmaz 'adayım' dedi AK Partililer kahkaha attı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • bir basit vatandaş 20 Nisan 2018 15:58 CHP nin içinde böyle cesur , özgür insanlar var. AKP nin içinde Reyiz' in karşısına çıkabilecek cesur, babayiğit, özgür biri varmı? AKP nin için de kula kula kulluk yapmayacak yalakalık yapmayacak biri var mı?

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