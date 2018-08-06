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Devlete on binlerce memur alınacak işte o kurumlar

Devlete on binlerce memur alınacak işte o kurumlar

Kamuya 67 bin memur alınacak. Emniyet, Silahlı Kuvvetler ve Milli Eğitim için 67 bin 331 kişilik kadro açıldı. Yakında şartlar açıklanacak, başvurular başlayacak.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 09:05 - Güncelleme: 06-08-2018 09:05

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yeniden organize olan kamu kurumları gençler için kadro açacak. İlk etapta Emniyet, Silahlı Kuvvetler ve Milli Eğitim kadrolarına 67 bin 331 eleman alınacak.

Haber7'nin haberine göre, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı özellikle kadro bekleyen gençleri heyecanlandırdı. Özellikle yeni öğretmen ataması büyük sevinçle karşılandı. Önümüzdeki dönemde yeni kurumların da eleman ilanına çıkması bekleniyor. Ancak 100 günlük eylem planına göre yeni açılacak kadrolar şu şekilde oluşacak:

MİLLİ EĞİTİM: 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Bu öğretmenler sözleşmeli olarak görev yapacak. Atamalar KPSS ile olacak.

EMNİYET: Emniyette yeni polis alımları sürüyor. Bu kapsamda 3 bin polis amiri alınacak. Buna ilaveten 22 bin 500 polis memuru ve değişik illerde görev yapacak 7 bin bekçi alımı yapılacak.

JANDARMA: Jandarma güçleri de kuvvetlendiriliyor. Bu kapsamda 500 subay, 4 bin 156 astsubay ve 10 bin 175 uzman erbaş alımı olacak.

SAHİL GÜVENLİK: Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapacak 44 subay, 98 astsubay ve 300 uzman erbaş alınacak.

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