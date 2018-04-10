Devlet Bahçeli'nin bu lafları çok ağır: Kılıçdaroğlu YPG kıyafeti giyip...

Partinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TSK üniforması giymesini eleştirmiş, askere destek için giden sanatçılara da laf etmişti. Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt Erdoğan yerine Devlet Bahçeli'den geldi.
Bahçeli grup toplantısında çok ağır laflar etti ve şunları söyledi;
-Kahraman askerlerimize destek veren sanatçıların tutumu alkışlanacak bir tutumdur. Sayın Kılıçdaroğlu rahatsız olduysa kendine yakışanı yapsın. Kılıçdaroğlu ayaklarına Mekaplarını giyip YPG üniforması giyebilir. Önüne geçen yoktur, karşısında engelde yoktur. Buyursun yolu açık olsun.
CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu çıkışıyla ülkemizin terörle mücadelesine karşı çıkan ülkelere dolaylı destek vermiştir. Gezi seviciler kandil sevdalıları devlete küfreden sözde sanatçılar CHP çatısı altında sonlarını hazırlayacaklar. Bu CHP'den bir halt olmaz.
İSTİFA ETSİNLER
Osmangazi Üniversitesindeki katiama da değinen Bahçeli, kimsenin elinde belge olmadan başkasını FETÖ'cü diye suçlayamayacağını ifade etti. Katliamı yapan araştırma görevlisini görevde tutan üniversite yönetimine istifa çağrısı çağıran Bahçeli şunları söyledi;
-4 ailenin umut ve hayallerini söndüren şerefsiz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Üniversite yönetiminin katil ile ilgili akıl sağlığı yerinde değildi açıklaması özrü kabahatinden büyüktür. Madem akıl sağlığı yoktu neden gerekli önlemler alınmadı. Akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesi bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Akli dengesi olmayan, ar damarı çatlak bir şahsın ne işi vardır üniversitede? Görevden ayrılacak basireti hangi hallerde gösterilecektir? Üniversitede ilim ve irfanın omuz üstünde olunması gerekirken, taburların omuza alınması nasıl açıklanacaktır. Bu şahsın kripto FETÖ'cü olduğu herkesin dilindedir.
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1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini AnkaDEVAMI »
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