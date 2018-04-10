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Devlet Bahçeli'nin bu lafları çok ağır: Kılıçdaroğlu YPG kıyafeti giyip...

Devlet Bahçeli'nin bu lafları çok ağır: Kılıçdaroğlu YPG kıyafeti giyip...

ANKARA'da kıyafet tartışması alevlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TSK üniforması giymesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için çok ağır laflar etti.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 10:39 - Güncelleme: 10-04-2018 14:07

Partinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TSK üniforması giymesini eleştirmiş, askere destek için giden sanatçılara da laf etmişti. Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt Erdoğan yerine Devlet Bahçeli'den geldi.

Bahçeli grup toplantısında çok ağır laflar etti ve şunları söyledi;

-Kahraman askerlerimize destek veren sanatçıların tutumu alkışlanacak bir tutumdur. Sayın Kılıçdaroğlu rahatsız olduysa kendine yakışanı yapsın. Kılıçdaroğlu ayaklarına Mekaplarını giyip YPG üniforması giyebilir. Önüne geçen yoktur, karşısında engelde yoktur. Buyursun yolu açık olsun.

POSTALIN YOKSA GÖNDERELİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da parti grubunda Kılıçdaroğlu'na şunları söyledi:
-Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş, ne oldu ya günaydın, Postalın yoksa sana postalı biz gönderelim parkan eksikse onu da gönderelim. Biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz

CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu çıkışıyla ülkemizin terörle mücadelesine karşı çıkan ülkelere dolaylı destek vermiştir. Gezi seviciler kandil sevdalıları devlete küfreden sözde sanatçılar CHP çatısı altında sonlarını hazırlayacaklar. Bu CHP'den bir halt olmaz.

İSTİFA ETSİNLER

Osmangazi Üniversitesindeki katiama da değinen Bahçeli, kimsenin elinde belge olmadan başkasını FETÖ'cü diye suçlayamayacağını ifade etti. Katliamı yapan araştırma görevlisini görevde tutan üniversite yönetimine istifa çağrısı çağıran Bahçeli şunları söyledi;

-4 ailenin umut ve hayallerini söndüren şerefsiz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Üniversite yönetiminin katil ile ilgili akıl sağlığı yerinde değildi açıklaması özrü kabahatinden büyüktür. Madem akıl sağlığı yoktu neden gerekli önlemler alınmadı. Akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesi bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Akli dengesi olmayan, ar damarı çatlak bir şahsın ne işi vardır üniversitede? Görevden ayrılacak basireti hangi hallerde gösterilecektir? Üniversitede ilim ve irfanın omuz üstünde olunması gerekirken, taburların omuza alınması nasıl açıklanacaktır. Bu şahsın kripto FETÖ'cü olduğu herkesin dilindedir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR40 YORUM

  • hey gidi hey 10 Nisan 2018 15:07 Sana da bir zamanlar Sivas'tan öte gidemezsin ''Ey Bahçeli'' diyorlardı da ağzını açamıyordun. Şimdi sen de sağlam yere kapağı attın ya onun için mi ŞAHİN kesiliyorsun?

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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