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Dev zirve sonrası Erdoğan'dan kritik açıklama

Dev zirve sonrası Erdoğan'dan kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin BRICS Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, ''Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 20:30 - Güncelleme: 26-07-2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Ptiin ile bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik açıklamalarının ardından gerçekleşen görüşmede Erdoğan’ın, Putin’e yönelik, “Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor” sözleri dikkati çekti. Putin de “İlişkilerimiz her daim gelişecek” dedi. Erdoğan ile Putiin arasındaki restoran ve et sohbeti ise dikkat çekti.

Turizmde gayet güzel gelişmelerin söz konusu olduğunu kaydeden Erdoğan, “Öyle zannediyorum ki bu yıl hakikaten 6 milyon gibi bir turist noktasında Türkiye’yi ziyaret edecek. Bütün bunlarla beraber aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, bu yıl ikinci kez yüz yüze görüşen iki liderin görüşmesi 1 saati aştı.

HER DAİM GELİŞİYOR

“Cumhurbaşkanı, dostlarım BRICS Zirvesinde sizleri görmek çok sevindirici benim için. Cumhurbaşkanı seçiminde zaferinizle ilgili sizi tebrik ettim. İkili ilişkilerimiz sürekli gelişmektedir. Bariz bir gerçek bu” diyerek sözlerine başlayan Putin, “Çeşitli krizlerin üstesinden gelinmesi konusunda da ilişkilerimiz her daim gelişiyor, gelişecek. Elbette ekonomi alanında ilişiklerimiz gelişiyor. Ekonomi zaten sürekli ilgi alanlarımızda önceliğimizdir. Geçen sene ticaret hacmimiz yüzde 40,5 oranında artmıştır, 22 milyar doları aşmış bulunuyor. Bütün bizim büyük projelerimiz planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor” dedi. Putin, “Görüştüğümüze çok sevindim ve ortak çalışmalarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Erdoğan da Putin’e “değerli dostum” diye hitap ederek, “Sizlerle bir araya gelmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Telefon görüşmemizde de ifade ettiğimiz gibi BRICS Zirvesi’nde bir araya gelip ikili olarak görüşeceğimiz konuların olduğunu söylemiştim. Türkiye-Rusya siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, ticari tüm alanlarda gerçekten çok ciddi bir yükselişi şu anda yakalamış vaziyette. Malum aramızda 100 milyar dolar hedefi var. Bu gidişle bu hedefi de yakalayacağımıza inanıyorum. Bu konuda bir inanış da var” dedi.

BİRİLERİNİ KISKANDIRIYOR

Turizmde gayet güzel gelişmelerin söz konusu olduğunu kaydeden Erdoğan, “Öyle zannediyorum ki bu yıl hakikaten 6 milyon gibi bir turist noktasında Türkiye’yi ziyaret edecek. Bütün bunlarla beraber aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor” diyerek sözlerini tamamladı. Erdoğan, Rusça “Spasiva” diyerek Putin’e teşekkür etti. “Kıskandırıyor” ifadesini kullandığı sırada Putin’in gülmesi de dikkat çekti.

PUTİN’E ET JESTİ

Putin, açıklamaların ardından Erdoğan’a “Beni restorana davet edecektiniz hani?” diye sordu. Erdoğan da “Ettim” diye yanıt verdi. Putin bunun üzerine, “Ama şu konuda anlaşmıştık. Bizim et ürünlerimizi ülkeye alacaksınız, o zaman o restoranda Rus malı et ürünleri de olacak diyebilirim” dedi. Erdoğan da “Memnuniyetle, sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur. Fazla geciktirmeyelim” dedi. Putin de Erdoğan’a teşekkür etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 26 Temmuz 2018 21:21 Rejimin Tutuklu vekiller için formül aranıyor!....................Yıldırım, 66 milletvekilini ilgilendiren kararla ilgili “Konuyu inceleyeceğim” dedi.

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