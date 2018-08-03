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Dev gemi İzmir'e yanaştı! Tüm şehri koku sardı

Dev gemi İzmir'e yanaştı! Tüm şehri koku sardı

Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için ithal edilen 6 bin 549 büyükbaş hayvan, gemiyle İzmir Alsancak Limanı'na getirildi. Gemideki hayvanlardan yayılan koku, liman çevresinde bulunanları rahatsız etti.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 20:20 - Güncelleme: 03-08-2018 20:20

Ülkenin et ihtiyacını karşılamak amacıyla ithal edilen 6 bin 549 büyükbaş hayvanı taşıyan Bahama bayraklı BADER 3 isimli gemi İzmir Alsancak Limanı'na demir attı.

Bu sabah itibariyle gemiden yayılan kötü koku, sıcak havanın da etkisiyle, özellikle Alsancak bölgesinde yaşayanları rahatsız etti. İzmir Alsancak Limanı'na gelen büyükbaş hayvanların, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra Türkiye'nin farklı illerine gönderileceği öğrenildi.

Damızlık büyükbaş hayvanların 1-2 gün içinde gemiden tahliye edilmeleri bekleniyor. Öte yandan, 16 Ağustos tarihinde 16 bin 900 büyükbaş hayvanın daha Alsancak Limanı'na getirileceği öğrenildi.

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Farabi 03 Ağustos 2018 21:17 Bir mahlukat kendi turunden olandan sikayetci olurmuymus?

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