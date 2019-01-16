Derin dondurucuda feci ölüm 3 çocuk hayatını kaybetti

Florida eyaletinde, bahçede bulunan derin dondurucu 3 çocuğun hayatına mal oldu. Bir, dört ve altı yaşındaki çocukların dondurucuya oyun oynamak için girdikleri, üstlerine kapanan kapağı açamadıkları için havasızlıktan öldükleri belirtiliyor.

Baygın halde bulunan çocukların hastaneye kaldırıldıkları ancak kurtarılamadığı açıklandı. Polisin ise cinayetten şüphelenilmediğini belirtildi.

Yerel medyaya göre, bir yaşındaki kız çocuğuyla altı yaşındaki ağabeyi, Live Oak'taki evde büyükanneleriyle yaşıyordu. Çocukların dört yaşındaki arkadaşlarıyla, annesinin de aynı evde yaşadığı belirtiliyor.

ÇOCUKLARI TEK BIRAKTI

Suwannee Emniyet Müdürü Sam St John'a göre olay sırasında çocuklara dört yaşındaki çocuğun annesi bakıyordu. 10-15 dakikalığına tuvalete gittiği belirtilen kadın döndüğünde çocukların ortada olmadığını fark edince, uyuyan büyükanneyi uyandırdı.

HER YERİ ARADILAR

Evi arayan ve komşularına soran kadınlar daha sonra çocukları bahçedeki derin dondurucunun içinde buldu. Nefes almadıkları belirlenen çocuklar hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.