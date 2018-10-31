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Deniz Baykal: Güzel gelişmeler olacak!

Deniz Baykal: Güzel gelişmeler olacak!

Eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP'nin toparlanma görüntüsü vermesi durumunda güzel gelişmelerin olabileceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 08:51 - Güncelleme: 31-10-2018 08:51

Eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, gazetecileri de kabul etti.

Uzun süredir tedavide olan Deniz Baykal, CHP'nin ve ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimler öncesi umut dağıtan Baykal, partisinin toparlanma görüntüsü vermesi durumunda güzel gelişmelerin olabileceğini söyledi.

CHP'DE SORUN YÜZEYSEL: Baykal, "Cumhuriyet damarı, hâlâ Türkiye’nin atardamarı. Ülkemizi, toplumu besleyen hâlâ o. Türkiye’de karamsarlık, umutsuzluk, sıkıntı var. Hem CHP’de hem AK Parti'de iyice bakınca görüyoruz ki sıkıntı CHP’de yüzeyseldir, yapaydır. Ama AK Parti’de yaşanan sıkıntı yüzeysel değil, yapay değil, yapısal. AK Parti’nin sorunları derinde. Son 16 yıl, onun temelini çürüttü. Canlandırmak kolay değil” değerlendirmesini yaptı.

TOPARLANMIŞ GÖRÜNTÜSÜ VERİLMELİ: Cumhuriyet'e konuşan Baykal şöyle devam etti: “Ben, mutlu, iyimser ve güvenli bakıyorum geleceğe. Karşımızdaki sıkıntı daha derin. İtimat kaybı, güven kaybı yaşıyor AK Parti. Millet büyük sıkıntı yaşarken vur patlasın çal oynasın bir durum var ortada. İflah olmaz bir sıkıntıdır bu. CHP’de zaman zaman görülebilen moral bozukluğu her an değiştirilebilir, kendisine gelebilir. Toparlanmış görüntüsü verildiğinde Türkiye gözünü diker partiye. CHP kendisine çeki düzen verirse çok güzel gelişmeler olur."

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