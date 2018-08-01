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DEAŞ lideri 250 militanı ile teslim oldu!

DEAŞ lideri 250 militanı ile teslim oldu!

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör faaliyetleri gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'ın kuzey lideri Mevlevi Habiburahman'ın 250 militanıyla devlete teslim olduğu bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 19:43 - Güncelleme: 01-08-2018 19:43

Derzab Kaymakamı Muhammed İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın kuzey lideri Mevlevi Habiburahman'ın 250 örgüt üyesiyle yetkililere teslim olduğunu belirtti.

Teslim olanlar arasında kadın teröristlerin de bulunduğunu aktaran İsmail, bu sayının daha da artabileceğini ifade etti.

 İsmail, örgütün Derzab'daki kampının Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından devlete teslim olmaya karar verdiğini kaydetti.

Derzab Kaymakamı İsmail, artık kuzeyde DEAŞ'ın bittiğini ve bunun büyük bir gelişme olduğu vurguladı.

Yaklaşık iki yıldır Derzab ilçesinde terör faaliyetleri yürüten DEAŞ, ara sıra Taliban örgütüyle de çatışmaya giriyordu.

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