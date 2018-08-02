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Darbecilere 200 ayrı davada ağır cezalar yağdı...

Darbecilere 200 ayrı davada ağır cezalar yağdı...

Darbe girişimine yönelik açılan ve karara bağlanan 200 davada, bin 655'i ömür boyu olmak üzere darbeci 2 bin 453 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi...

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 12:38 - Güncelleme: 02-08-2018 13:46

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan bugüne kadar tamamlanan 200'ünde, bin 655'i ömür boyu olmak üzere darbeci 2 bin 453 sanık hapis cezasına mahkum edildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok sayıda soruşturma başlatıldı. Soruşturmaların tamamlanmasıyla Türkiye genelinde açılan davalarda aralarında darbe girişimini yöneten askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı. Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 200'ü tamamlandı. 

GENERALLERE MÜEBBET HAPİS... Karara bağlanan davalarda 765 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 31 sanık dörder kez, 4 sanık ise üçer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

50 GENERAL, 475 SUBAY... Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 50 general, 475 subay, 107 astsubay, 39 uzman çavuş, bir emniyet müdürü, 2 polis, 10 sivil de yer aldı.

890 MÜEBBET... Sanıklardan 890'ı için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 798 sanığı 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Eski 10 general, 210 subay, 92 astsubay, 120 uzman çavuş, 11 polis de müebbet hapis cezasına mahkum oldu. 

89 DAVADA YARGILAMA SÜRÜYOR... Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda aralarında çok sayıda erin ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu sanıkların beraatine hükmetti. Açılan davalardan 89'unda ise yargılamalar sürüyor. Bu davalardan 27'si Ankara'da, 12'si İstanbul'da görülüyor.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 02 Ağustos 2018 14:29 İşin içinde olanlar için adalet böyle olmalı elbette... Ancak askeri emir alıp da dışarı çıkan ve işin farkına varmayanlara ceza verildiyse bu çok büyük bir vebal...

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