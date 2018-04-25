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Cumhuriyet gazetesi davasında karar

Cumhuriyet gazetesi davasında karar

Cumhuriyet gazetesi davasında, karar açıklandı. Buna göre Akın Atalay, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Murat Sabuncu ve Ahmet Şık ise "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 21:45 - Güncelleme: 25-04-2018 21:45

1 Ekim 2016'da "büyük gözaltı" operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan Cumhuriyet gazetesi davasında dokuz ay sonra karar açıklandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı. 

Cumhuriyet gazetesi davasında, Akın Atalay, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cumhuriyet gazetesi davasında, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

CEZA YAĞDI

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet'çilere "örgüte yardım" suçlamasıyla ceza yağdı.

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay 7 yıl, 3 ay, 15 gün, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Başkanı Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık hakkında 7 yıl 6 ay, eski Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel hakkında 2 yıl 6 ay, yazar Aydın Engin hakkında 7 yıl 6 ay, yazar Hikmet Çetinkaya hakkında 6 yıl 3 ay, Önder Çelik, Hakan Kara ve Mustafa Kemal Güngör hakkında 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Heyet, mahkûm edilen tutuksuz sanıklara adlî kontrol uygulanmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, muhasebe müdürleri Bülent Yener ve Günseli Özaltay hakkında beraat kararı verdi.

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  • Misafir 25 Nisan 2018 23:27 Tarih bunu not etmiştir her halde.

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