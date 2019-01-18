Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika Suriye açıklaması!

Türkiye terör bataklığı haline gelmiş Fırat'ın doğusuna operasyon için geri sayıma başladı. Cumhurbaşkanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonlarlar ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada "Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ’nün son birkaç yılda Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerinden oluşan bir video paylaştı.

TÜRKİYE TERÖRE KARŞI MÜCADELE EDİYOR: ABD'li senatör Lindsey Graham’ın Türkiye ziyareti öncesinde yapılan paylaşımda Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığına ve haklılığına dikkat çekildi. Videoda da son üç yılda PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerinin 100'den fazla ölümcül saldırısıyla karşı karşıya kalan Türkiye’nin, her türlü teröre karşı mücadele ettiği vurgulandı.

SALDIRILARDA ÖLENLERİN İSİMLERİ YER ALDI: Video, terör örgütlerinin Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırıların kronolojisi ve görüntüleriyle birlikte hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bilgilerinden oluştu.

BU BATAKLIĞI KURUTMADAN DURMAYACAĞIZ: Terör örgütlerinin 2015 yılından beri 2 binden fazla vatandaşı şehit ettiğini belirten Altun, bu terör saldırılarının çoğunun Suriye’nin kuzeyinde planlandığına dikkati çekti.

Altun, “Milletimiz bu saldırılardan orantısız etkilendi. Adalet yerini bulana kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız.” ifadelerini kullandı.