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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde hareketli dakikalar!

ANKARA'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki dubaları aşan alkollü sürücü bariyerlere çarptı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve Cumhurbaşkanlığı koruması sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 18:54 - Güncelleme: 20-02-2018 00:52

Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 'A' protokol giriş kapısının bulunduğu bulvara girmeye çalışan otomobil, güvenlik noktasındaki bariyerlere çarparak durdu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) istikametinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi protokol kapısının bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Bulvarı’na girmeye çalışan 06 AP 9662 plakalı otomobil, güvenlik noktası önündeki dubaları aşarak, yolu ulaşıma kapatan bariyerlere çarptı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve Cumhurbaşkanlığı koruması sevk edilirken, Külliye’nin güvenliğini sağlayan 'Ejder' adı verilen zırhlı araçlar da alarma geçti.

İşitme engelli sürücü Doğan Erdal F.’nin 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Otomobilde patlayıcı bulunma ihtimaline karşı uzman ekip tarafından yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 19 Şubat 2018 20:27 evet cok cok bos konusuyorlar

    CEVAP YAZ 1 5
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