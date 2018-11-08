Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini ayakta alkışladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Şehircilik İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili olarak, 'Ben bu yolda milletime güveniyorum. Bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacak ben buna inanıyorum. ' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri salonda büyük alkış topladı.

BEN MİLLET KIRAATHANESİ DEDİM, ONLAR KUMARHANE ANLADI: Millet Bahçeleri'ni yaparken bir kenarına da bir Millet Kıraathanesi koyalım diyorum. Üniversitelerin olduğu yerlerde yaygınlaştıralım. Oralarda çayını, simidi, kek hepsi olsun. Ben Millet Kıraathanesi dedim, onlar kumarhane anladılar. 'Derviş' diyemeyeceğim bunlara, zikir fikir meselesi.