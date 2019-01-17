Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz Fazıl Say kararı!

Piyanist Fazıl Say'ın davetine olumlu yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gerçekleşecek Truva Sonatı konserinde olacak.



Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, geçtiğimiz ay konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiğini açıklamıştı.

Yoğun siyaset programından fırsat bulması durumunda konsere gelmek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kararı kesinleşti.

TRUVA SONATI: Yarın Ankara'daki Congresium'da gerçekleşecek Truva Sonatı konserinde, Erdoğan protokolde olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konsere katılmasına, bazı kesimlerin tepkisinin ne olacağı merak ediliyor.