Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Melik Gökçek'in adaylığı konusunda da ilk kez konuştu.

Erdoğan'a Melih Gökçek'in MHP'nin Ankara Belediye Başkanı adayı olacağı iddiaları soruldu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorum derse MHP'ye şeref kazandırır" sözlerine karşılık Erdoğan şu yanıtı verdi: "İsimler üzerinde spekülasyonları doğru bulmuyorum. Melih Gökçek 1994'ten beri yol ve dava arkadaşım. Yol arakadaşlığımızın bu şekilde yürüyeceğini sanıyorum. Beraber geldik beraber gideceğimizi değerlendiriyorum''

KAŞIKÇI AÇIKLAMASI: İPE UN SERMENİN ANLAMI YOK: Erdoğan Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "İşi ortada bırakamayız. Yerli işbirlikçi kim. Bilirsek ortaya çıkartırız.Bunun altında birilerini kurtarmanın oyunu var. Artık bu iş çözülmeli. İpe un sermenin anlamı yok" ifadelerini kullandı.

KABİNEDE REVİZYON OLACAK MI: Erdoğan 'kabinede revizyon olacak mı' sorusuna ise ''bakanlık bölünmesi ve kabinede revizyon gibi bir konu gündemimizde yok'' cevabını verdi.

Melih Gökçek'ten Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Devlet Bahçeli'den flaş Melih Gökçek açıklaması! Gökçek MHP'nin adayı mı?