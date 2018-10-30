  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan ''1994'ten beridir yol ve dava arkadaşıyız. Yol arakadaşlığımızın bu şekilde yürüyeceğini sanıyorum'' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-10-2018 12:54 - Güncelleme: 30-10-2018 12:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Melik Gökçek'in adaylığı konusunda da ilk kez konuştu.

Erdoğan'a Melih Gökçek'in MHP'nin Ankara Belediye Başkanı adayı olacağı iddiaları soruldu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorum derse MHP'ye şeref kazandırır" sözlerine karşılık Erdoğan şu yanıtı verdi: "İsimler üzerinde spekülasyonları doğru bulmuyorum. Melih Gökçek 1994'ten beri yol ve dava arkadaşım. Yol arakadaşlığımızın bu şekilde yürüyeceğini sanıyorum. Beraber geldik beraber gideceğimizi değerlendiriyorum''

KAŞIKÇI AÇIKLAMASI: İPE UN SERMENİN ANLAMI YOK: Erdoğan Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "İşi ortada bırakamayız. Yerli işbirlikçi kim. Bilirsek ortaya çıkartırız.Bunun altında birilerini kurtarmanın oyunu var. Artık bu iş çözülmeli. İpe un sermenin anlamı yok" ifadelerini kullandı.

KABİNEDE REVİZYON OLACAK MI: Erdoğan 'kabinede revizyon olacak mı' sorusuna ise ''bakanlık bölünmesi ve kabinede revizyon gibi bir konu gündemimizde yok'' cevabını verdi.

Melih Gökçek'ten Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Devlet Bahçeli'den flaş Melih Gökçek açıklaması! Gökçek MHP'nin adayı mı?

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Misafir 30 Ekim 2018 13:55 3. Havaalanını açtık neden dolar düşmüyor

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro