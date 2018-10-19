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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Sağlam durduk hüsrana uğradılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Sağlam durduk hüsrana uğradılar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Akademik Yıl açılış töreninde konuştu. Erdoğan, döviz kuru artınca ellerini ovuşturmaya başlayanların alınan tedbirlerle hüsrana uğradıklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 12:34 - Güncelleme: 19-10-2018 13:01

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Akademik Yıl açılış töreninde konuştu. "Her zaman dediğim gibi başarı hangi işi yaptığınızla değil, işi nasıl yaptığınızla ilgilidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kuru artınca ellerini ovuşturmaya başlayanların alınan tedbirlerle hüsrana uğradıklarını söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

MİLLİ EĞİTİMDE SIKINTILARIMIZ VAR... 

- Milli Eğitimde hem içerik hem sistem konusunda sıkıntılarımız var...

- Yeni dönemde öncelikle hedefimiz, eğitimi hem içerik, hem sistem olarak Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlayacak seviyeye çıkarmaktır.

ALMANYA'DAN İYİ DURUMDAYIZ... 

- Almanya'da 3 milyon civarında öğrenci var. Bizim ise yaklaşık 8 milyon öğrencimiz var. Demek ki şu anda biz iyiyiz. Nitelik konusunda sıkıntılarımız var...

- Önümüzdeki dönemde yürütme olarak bizi, akademi olarak sizi, aynı şekilde özel sektörü çok zorlu bir süreç bekliyor. Organize sanayi bölgeleriyle okulları iç içe geçirmekte kararlıyız, bunu yapacağız.

SADECE TABELA ÜNİVERSİTELERLE BİR SONUÇ ELDE EDEMEYİZ

- Bilim üreten, araştırma-geliştirme odaklı çalışan, her alanda kendi modellerini geliştiren bir üniversite iklimi oluşturmadan, sadece tabelayla, sadece kadroyla hiçbir sonuç elde edemeyiz.

- Kendi bireysel çekişmelerinin, ideolojik saplantılarının ve kariyer hırslarının esiri kadrolarla dolu üniversitelerin hayırlı çıktılar üretmesi mümkün değildir.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM YENİ BİR DİRİLİŞ BAŞLAYACAK

- Türk üniversiteleri nasıl oluyor da, dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında esamesi okunmuyor?

- Milli Eğitim Bakanım Ziya Selçuk ile bir görüşme yaptım. Önümüzdeki kısa zaman içerisinde atacağımız adımlarla yeni bir diriliş gerçekleşecektir diye düşünüyorum.

TERÖRİSTLERE HAYATI ZİNDAN EDİYORUZ...

- Sınırlarımız içinde ve dışında ne yaşarsak yaşayalım hedeften kopmadık. Başımıza hangi bela musallat edilirse edilsin hedeflerimizden sapmadık...

- İnlerine gireceğiz dedik, girdik. Teröristler kaçacak delik arıyor... Irak'tan Suriye'ye dünyanın her yerinde teröristlere hayatı zindan ediyoruz. ...

SAĞLAM DURDUK VE HÜSRANA UĞRADILAR...

- Döviz kuru yükseldi diye birileri ellerini ovuşturmaya başladı. Biz hedeflerimize kilitlendik, tedbirleri alıp yolumuza devam ettik.

- (Enflasyonla mücadele) Biz sağlam durunca, ellerini ovuşturanlar da her zamanki gibi hüsrana uğradı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Vijdan 19 Ekim 2018 13:23 Dovizi bahane ederek her sey zamlandi dogal gaz elekitrik petrol ötv ve tum gida otomobil vs peki onlar ne olacak olan gene zavalli isci emekli ve memura olacak deyilmi

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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