Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba açıklamalar...

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda çok sert konuştu. Konuşmasına izleyicilerin coşkulu tezahüratları arasında başlayan Erdoğan, dünkü Meclis Genel Kurulu'da yaşananlarla ilgili hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de CHP'li Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. "Yapılan tartışmaları asla tasvip etmedim. Hastalıklı siyasetlerini bayramı zehirlemek için kullandılar..." diyen Erdoğan, Özgür Özel'e de "Sana o parmağı sallatmam" diye çıkıştı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Yapılan tartışmaları asla tasvip etmedim. Hastalıklı siyasetlerini bayramı zehirlemek için kullandılar...

- Darbecilerin açtığı yoldan kaçan zatın söylemleri şehitlerimize saygısızlık boyutuna ulaşmıştır.

- Buradan gerçeği hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat 23.17. Ana muhalefetin başındaki zat havalimanında tanklarla görüşüyor ve Bay Kemal oradan Bakırköy'e kaçıyor. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini içerken gelişmeleri takip ediyor. Biz daha sonra Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz. Benim oradan nasıl geldiğimi Enerji Bakanımız, eşim, çocuklarım vardı.

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇOK SERT SÖZLER...

- Dün orada bir terbiyesiz vardı, kalkıp İstanbul emniyet müdürüyle şöyle konuşmuşuz, oraya da böyle inmişiz. Sen benim nasıl indiğimi nereden biliyorsun? İnsanda izan ahlak denen bir şey olur. Sen 23.17'de Genel Başkanınla oradasın, biz uçakla Marmaris'ten geliyoruz. Biz inerken F-16'lar ve helikopterler hala uçuyor. Sen CHP'lileri kandırırsın ama oradaki onbinleri kandıramazsın.

-Dün baktın ki cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, konuşma yok. Oradan bol bol sallıyorsun. Ve edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketini, yaptırmam ya… AK Parti genel başkanına belki yapabilirsin, ama bu ülkenin cumhurbaşkanına yapamazsın. Bir defa haddini bileceksin. Ama bunlarda böyle bir şey yok. Böyle bir ahlak anlayışı yok. Dolayısıyla da dün tabi oradaki gelişmeler gerçekten bir afet, bir felaketti.

SİZ KUYRUĞUNUZU KISTIRIP KAÇTINIZ...

- Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Siz hiçbir zaman kahramanca F-16'lara karşı duranlardan olmadınız, tanklara karşı duranlardan olmadınız. Hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz.

ARAYA KAYNAMASIN... Erdoğan'ın CHP'ye yüklenmeye başlamasıyla birlikte"AK gençlik hep burada, reisinin yanında" tezahüratı yükseldi. Erdoğan, "Gençler müsaade edin bunları anlatalım, bunlar önemli. Bunlar kim vurduya gitmesin. İyi öğrenin bunları." karşılığını verdi.

SÖZDE İYİ PARTİ'YE GÖNDERDİN AMA...

- Bay Kemal, 15 tane adamını gönderdin sözde İYİ Parti'ye. Bu 15 adamın sözde İYİ Parti'yi kabul etti mi? Dün baktım senin bu 15 adamın CHP koltuklarında oturuyor. Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler, anlaşamadılar, ikna edemedin. İYİ Parti'den 3 kişi var orada, diğerleri nerede CHP sıralarında.

HER ŞEY OLABİLİR ONU DA SÖYLEYEYİM...

- Ve bundan sonra senaryo nasıl çalışacak bilemiyorum. Her şey olabilir onu da söyleyeyim. Ama sözde İYİ Parti, dün orada bir üç dört kişi vardı. Arka koltuklar boş, onlar nerede? Onlar CHP grubunun sıralarında. Ama böyle bir fırsat oldu ve bu fırsatı sözde İYİ Parti değerlendirmiş oldu.

ÇOK GARİP BİR SENARYO ORTADA PİYASADA...

- En güzeli şu, şu anda çok garip bir senaryo ortada piyasada. Hafta sonuna kadar bakalım nasıl oynanacak. Bizim böyle bir sıkıntımız hamdolsun yok. Biz bu konuda adımımızı atmışız, bir taraftan manifestomuzu bir taraftan seçim beyannamemizi hazırlıyoruz ve yoldayız. İlkini ayın 6’sında açıklayacağız bu manifestomuz olacak. Ardından da inşallah aday tanıtım toplantımızda da seçim beyannamemizi tüm milletimize açıklama imkanını bulacağız.

BİR DEFA HADDİNİ BİLECEKSİN YA...

- Bu zat, geçtiğimiz günlerde yine mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmanlı’ya iftira attı. Ya bu ne edep dışı bir yaklaşımdır. Osmanlı’yı, kurucu unsuru olan Yörüklere Türkmenlere zulmetmekle itham eden bu zatın gönül dünyasının milletimizden ne kadar uzak olduğunu bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk. Bir defa haddini bileceksin ya. Onlara teslim ettiği halde, can güvenliğini onlara teslim ettiği halde sen nasıl oluyor da yörüklerden, diğer obalardan Osmanlıyı koparmaya çalışıyorsun? Bu zatın iflah olmayacağı iyice anlaşılmıştır. Bu zatın boyunun ölçüsünü, tabi yüreği yetip meydana çıkabilirse inşallah 24 Haziran’da göreceğiz.

BAY KEMAL GEL ADAY OL...

- Bay Kemal bir genel başkana aday olmak yakışır. Bay Kemal zaman geçirme, gel hemen aday oluver. Niye sağda solda aday arıyorsun ya? Gel aday oluver. Benim aziz milletimin sana muhabbetini de görelim. Hiç vakit kaybetme ve yola erken çık.

1.5 YILDAN FERAGAT EDEREK...

- Bizim önümüzde kullanabileceğimiz 1.5 yıl vardı. Uzun istişareler sonucunda bu 1.5 yıllık süreden feragat ederek, içine düştüğümüz erken seçim tartışmalarından Türkiye'yi kurtarmaya karar verdik..

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI...

- Bay Kemal, biz o Cudi'den, Gabar'dan, Bestler Dereler'den, Tendürek'ten, hatta Kandil'den çıkmayacağız, bunu bilesin. Milletimizin huzuru neyi gerektiriyorsa bunu yapmaya devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeyinde de neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 272. Kuzey Irak'ta ne oldu; 353. Yurt içinde ne oldu; 258. Durmak yok yola devam."

OHAL KALKSIN DİYORLAR ÇÜNKÜ...

- Bu süreçte huzurun olduğu bir ortam var. Böyle bir ortamda kalkıp OHAL'in olmamasını talep ediyorlar. Niye; tezgah bozulacak, onun için. Size bu tezgahı bozdurmayız...

AMAÇ SÖZ KONUSU PARTİYİ SEÇİME SOKMAK DEĞİL...

- 24 Haziran’ı ilan etmemizin ardından Meclis’imizde gereken süreçleri tamamlayarak hemen erken seçim kararını aldık. YSK ile seçim takvimini yavaş yavaş oluşturuyor. Seçime 10 siyasi parti katılıyor. Tabi bu arada eski Türkiye siyasetinin hastalığı olarak bildiğimiz garip bir durumla da karşılaştık. O da ana muhalefet partisinden 15 vekil bir başka partiye geçerek bu partinin Meclis’te grup kurabilmesini sağladılar. 15 vekilin kendi siyasi iradeleri dışında parti talimatı olarak bu işi yaptıklarını gösteriyor. Buradaki amaç söz konusu partiyi seçime sokmak değil. Bu tuhaf operasyonun gayesini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Siyasette ittifakları hukuken meşru kılan biziz, biz. Bunun adımlarını biz attık.

KARANLIKTA BİRBİRLERİNE GÖZ KIRPARAK...

- Çıkmış Siirt'ten benim aday olmamı anlatıyor? Bilmiyorsun ya. Bir öğren. Sizin karakteriniz de var, cibileyetinizde var. Öyle bir şey yok. Bununla uzaktan yakından alakası yok. Biz buralara gökten zembille inmedik, çalışarak geldik. AK Parti ile MHP ittifakı meşru zeminde yapılmıştır. Karşımızdakiler ise karanlıkta birbirlerine göz kırparak hareket ediyorlar. Karşımızda tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kuruluyor.