Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mali'de yaptığı konuşmada, "DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram gibi örgütlerin öncelikli hedefi, her zaman Müslümanlar olmuştur. Bu hususta özellikle batılı ülkelerin daha çok hassasiyet göstermesini bekliyoruz." dedi. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ise ''2348 teröristi etkisiz hale getirdik" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
''Bizim Suriye'de terörle mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar, 2348 teröristi etkisiz hale getirdik.''
Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ya da etnik kimlikle özdeş hale getiriyorsa o teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir. Bütün teröristleri bu bölgeden temizleyene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Asla durmak yok.
Şehitlerimiz oluyor, canımız da yanıyor. Ama biz biliyoruz ki, şehadet makamlar üstü bir makamdır. Bu da bizim mehmetçiğimizin gurur ifadesidir.
"HEDEF HEP MÜSLÜMANLAR OLMUŞTUR"
DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram gibi örgütlerin öncelikli hedefi, her zaman Müslümanlar olmuştur. Bu hususta özellikle batılı ülkelerin daha çok hassasiyet göstermesini bekliyoruz.
MALİ'YE METROBÜS ÖNERİSİ
Mevkidaşım, kardeşim Keita ile konuştuk. Ülkelerinde toplu taşıma aracı yok. Kendisine 'Burada bir metrobüs sistemi ister misin?' diye sordum. Ardından Türkiye'deki uzmanları aradım. Konuyla ilgilenecekler.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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