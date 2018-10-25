Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 yıl aradan sonra bir ilk!

ne aldanan olduk ne aldatan 25 Ekim 2018 11:35 Erdoğan Bahçeliye: ''-Şimdi torbacılara da mı kader mahkumu diyeceğiz? Neymiş efendim,aldatılmış.Ne demek aldatılmış?6 yaşında 10 yaşında çocuk mu bu aldatılıyor''