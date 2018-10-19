Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir

İZMİR'de Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından 6.3 milyar dolara inşa edilen STAR Rafineri, Petkim Konteyner Limanı, Petkim Rüzgar Enerjisi Santrali ve Aliağa Genel Müdürlük Binası törenle açıldı. Törende Enerji Bakanı Berat Albayrak, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliiyev'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...

- Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, değerli misafirler hepinizi hasretle muhabbetle selamlıyorum. Azerbaycan'ın 18 Ekim bağımsızlık gününü kutluyorum. Bugünkü Azerbaycan, kardeşlerimizin en genç devletidir.

''TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YERLİLEŞTİRME PROJESİDİR''- Bugün Star rafinerisinin açılışı ile dünyaya örnek olan ilişkimizi bir adım daha ileriye taşıyoruz. Rafineriyle birlikte Azerbaycan'la kardeşlik ilişkilerimizin stratejik boyutunu daha güçlendirmiş olduk. Burada toplamda 11 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Bu rafineri aynı zamanda Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir.

- İstihdam boyutuyla da önemli olan bu tesiste bin 100 kişi görev yapacak. Türkiye ve Azerbaycan bölge güvenliğini istikrarının olmazsa olmaz aktörleridir.

- Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına yönelik tek taraflı oldubittiler gibi başarısızlığa mahkum çeşitli girişimlerden üzüntü duyuyoruz. Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgemizin güvenliği ve istikrarının olmazsa olmaz aktörleri olduğu artık herkes tarafından kabul edilmeye başlanan bir gerçektir. Bu iki ülkenin içinde yer almadığı, rıza göstermediği, destek vermediği hiçbir proje hedefine ulaşamaz.

ALİYEV: BU PROJEYE 6 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIKAzerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ''Türkiye'de olmaktan çok memnunum. Proje Türkiye ve Azerbaycan dostluğu kardeşliğidir. Türkiye-Azerbaycan birliği sarsılmazdır. Azerbaycan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye'dir. Türkiye, Erdoğan'ın liderliği sayesinde dünya çapında büyük güce çevirdi. Bu projeye 6 milyar dolar yaptırım yaptık. Bu proje sadece bölge için değil tüm dünya için çok önemlidir. Bu proje Avrasya'nın enerji politikasını belirledi.'' ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM: BU ANLAŞMA NE İLKTİR NE SONDURTBBM Başkanı Binali Yıldırım, ''Bir milyar 640 litre akaryakıt depolama kapasitesine sahip. Petrol kapasitemize yüzde 25'lik ilave sağlayacak. Dünyanın en büyük sorunlarından biri sanayi atıklardır. Bu rafinerinin en büyük özelliği de çevre dostu olarak inşa edilmiştir. Çevreci yanıyla da ödüle layık bir eser niteliğindedir. Azerbaycan ve Türkiye arasında 1991'den itibaren 200'den fazla anlaşma imzalandı. Azerbaycan'ın 100.yılını star rafinerisi ile taçlandırıyoruz. Bu yatırım ne ilk ne de sondur.'' dedi.

ALBAYRAK: DIŞA BAĞLILIĞI AZALTMASI YÖNÜNDEN ÇOK ÖNEMLİEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu tesise çok büyük önem veriyorduk. Bu büyük proje sağlayacağı istihdamdan değil dışa bağlılığı azaltmasına yönelik katkıdan dolayı önemli. Ticaret savaşları çıkarmaktan rekabetçilikten güçlü işbirliklerinden geçtiğini ortaya koyuyor. Bu kardeşliği Türkiye ve Azerbaycan olarak inşallah koruyacağız ve en güçlü bir şekilde çocuklarımıza ve torunlarımıza taşıyacağız. Son dönemde spekülatif atakları geride bıraktık. Sadece son bir ayı aşkın sürede Makro-Ekonomide dünyada en iyi performansın başında geliyoruz. Kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. YEP kapsamında yatırımlarımızı ithal ana maddelerin yerleştirilmesi, cari açığın azalmasına katkı sağlayacak projelere yöneleceğiz." şeklinde konuştu.