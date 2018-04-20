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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifestomuzu açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifestomuzu açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı soruları cevaplıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Manifestomuzu İstanbul Kongresi'nde açıklayacağız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 16:03 - Güncelleme: 20-04-2018 16:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında seçim çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının seçim çalışmalarına başlayacak mısınız sorusuna Erdoğan, 'Zaten sahalardayız 79 ili dolaştık. Bizim kampanya başladı.' dedi. Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesi de denilen manifestosunun İstanbul kongresine yetişeceğini de söyledi.

Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

"Zaten sahalardan çıkmadık, sahalardaydık. Sayın Başbakanımla beraber İzmir ve İstanbul hariç 79 vilayeti dolaştık. Öyle günler oldu ki İstanbul'da aynı anda 3 ilçeyi taradım. 3 ilçede hem kapalı spor salonunda hem dışarıda meydan mitingi yaptım. Bizim kampanya başladı. Manifestomuzu açıklayacağız. Bununla ilgili ekibim çalışıyor. Bizim inşallah seçim beyannamesi diye ifade edilen biz onu manifesto diyoruz. Biz onu büyük ihtimalle İstanbul kongremize yetiştirmeye çalışacağız. 

CUMA GÜNÜ YOL HARİTAMIZI PAYLAŞACAĞIZ

Milletvekillerinin tamamı ile Ankara'da bir toplantı yaptık. YSK'nın takvimi açıklaması ile biz şu anda hazırladığımız takvimi masaya yatırıp kendi haritamızı uygulamaya koyacağız. Temayül yoklamasını şu anda yine yapmayı düşünüyoruz. Cuma günü Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yol haritamızı paylaşacağız.

CUMHUR İTTİFAKI KARARLILIKLA YÜRÜTÜLECEK

Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme sonrası adımımızı attık. Daha önce 3 bizden 3 MHP'den arkadaşın hazırlık dönemi oldu. Bu başarılı çalışmalar parlamentoya da yansımaya başladı. Dayanışmamız aynı kararlılıkla devam edecek. Cumhur ittifakını kararlılıkla yürüteceğiz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 20 Nisan 2018 16:39 reis kazanır mı? benim tahminim: Ak Parti: 21.394.530 %41 - Mhp : 3.350.601 %6,5 - chp : 13041439 %25,28 iyiparti+saadet+dp: 7.193.347 %13,95 hdp+sol ittifak:5.973.915 %11,58 gerisi diğer partiler.

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