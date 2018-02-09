Cumhurbaşkanı Erdoğan Karamollaoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu (sağda) kabul etti.
Daha önce İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu, Erdoğan'dan da randevu istemişti. AK Parti ve MHP'nin sürdürdüğü ittifak görüşmelerine BBP de destek vermişti. SP'nin ittifaka dahil olup olmayacağı tartışmaları başlamıştı.
KİTAPÇIK SUNACAK
Karamollaoğlu, görüşmede ayrıca Uyum Yasaları ile ilgili partisinin önerilerinin yer aldığı "adil sistem ve adil seçim" adlı kitapçığı Erdoğan'a sunacak. Karamollaoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşecek görüşme 1 hafta önce planlanmış ancak Erdoğan'ın programı nedeniyle ertelenmişti.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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