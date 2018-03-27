Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün rekorunu kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün rekorunu kırarak Türkiye’nin en uzun süre görevde kalan lideri oldu.

Odatv'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana ülkenin direksiyonundaki 5 bin 492'inci günün doldurdu. 1938 yılında hayatını kaybeden Atatürk ise ülke yönetiminde 5 bin 492 gün kalmıştı.

Tayyip Erdoğan, 9 Mart 2003’te Siirt’te yeniden düzenlenen seçimlerde milletvekili seçilerek Meclis’e girdi. 15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlendi, 10 Ağustos 2014’te de ilk kez yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

İşte tüm bu süreçte Erdoğan ülke yönetiminde 5 bin 492 gün kalmış oldu...