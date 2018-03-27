  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün rekorunu kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün rekorunu kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar koltuğunda 5 bin 492'inci gününü doldurdu... Mustafa Kemal Atatürk, ülke yönetiminde 5 bin 492 gün kalmıştı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-03-2018 14:05 - Güncelleme: 27-03-2018 14:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün rekorunu kırarak Türkiye’nin en uzun süre görevde kalan lideri oldu.

Odatv'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana ülkenin direksiyonundaki 5 bin 492'inci günün doldurdu. 1938 yılında hayatını kaybeden Atatürk ise ülke yönetiminde 5 bin 492 gün kalmıştı.

Tayyip Erdoğan, 9 Mart 2003’te Siirt’te yeniden düzenlenen seçimlerde milletvekili seçilerek Meclis’e girdi. 15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlendi, 10 Ağustos 2014’te de ilk kez yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

İşte tüm bu süreçte Erdoğan ülke yönetiminde 5 bin 492 gün kalmış oldu...

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün rekorunu kırdı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • NET OLARAK........SÖYLERSEK 27 Mart 2018 14:46 ATATÜRK TEKTİR,DEHADIR,DÜNYAYA DAHİ BİR İKİNCİSİ GELMEMİŞTİR,???

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro