  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cuma günü dua saati ne zaman? Duaların kabul olduğu vakit meğer...

Cuma günü dua saati ne zaman? Duaların kabul olduğu vakit meğer...

Cuma günü duaların kabul olduğu saat için bir çok hadis ve rivayet vardır. Cuma günü dua saati ne zaman diye merak edenlere o gizli vakitle ilgili hadisleri derledik. Peygamberimiz cuma günü dua saati için bakın ne demiş;

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-10-2018 10:10 - Güncelleme: 19-10-2018 10:00

Yaradanın Cuma gününe has bazı lütufları vardır. Duaların kabul olduğu gün olarak nitelenen Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki kul geri çevrilmez. Cuma gününün bu özel vakti için peygamberimiz “Onda bir saat vardır; bir kul o saate ererse, Allah’tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir.” demiştir. Peki Cuma'daki bu kıymetli vakit hangi saate denk geliyor Peygamberimiz ne demiştir?

CUMA GÜNÜ DUA SAATİ : Bu vaktin ne zaman olduğu hususunda değişik sözler söylenmiştir. Abdullah ibn Selam Peygamberimiz ile yaptığı 'Cuma vakti' üzerine bir konuşmayı şu sözlerle aktarıyor: “Allah Rasulü (sas) oturuyordu. Ben, ‘Allah’ın kitabında (Tevrat’ta) şu ifadeyi buluyoruz: Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, mümin kul o saati denk getirerek namaz kılıp Allah’a dua ettiği takdirde isteği mutlaka yerine getirilir.’ dedim. Benim bu sözüm üzerine Rasulullah, ‘Yahut bir saatin bir kısmı.’ diye bana işaret buyurdu.

CUMA GÜNÜ DUA VAKTİ : Ben de; ‘‘Bu vakit (Cumanın) hangi vaktidir?’ diye sordum Bana, ‘O vakit gündüzün saatlerinin sonudur’ diye cevap verdi. Ben: ‘Bu saat namaz vakti değildir.’ deyince bana şu cevabı verdi: ‘Evet, mümin kul namaz kılar, sonra müteakip namazı beklemek maksadıyla oturursa o, sevap yönüyle aynen namaz kılıyor gibidir.”

TAM SAATİ KAÇ? : Cuma gününde, duaların kesinlikle kabul olunduğu o saatin gizli olduğu söyleniyor. Hz. Ebu Hureyre, Peygamberimiz ile yaptığı konuşmayı şöyle aktarıyor : "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm cum'a gününden bahis açıp dedi ki: "Onda bir saat vardır; müslüman bir kul namaz kılar olduğu halde, o saate erse, Allah'tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir."

CUMANIN EN KIYMETLİ SAATİ GİZLİ : Cuma gününün özel saatiyle ilgili konuşurken Resulullah eliyle o vaktin azlığını işaretliyordu. Ebu Hureyre Cuma gününün o kıymetli vaktinin hangi saatte olduğunu sorunca Peygamberimizin yanıtı şu şekilde oldu: "Bize: “Bu saati ben biliyordum. Lakin sonradan Leyle-i Kadir bana unutturulduğu gibi bu da bana unutturuldu.” buyurdu.

CUMA GÜNÜ DUA VAKTİ RİVAYETLERİ : Cuma gününde duaların kabul olduğu vakitle ilgili bir rivayette şöyle deniliyor : Ebu Bürde, babası Ebu Musa el-Eş'ari’den naklediyor: "Resûlullah’ın : "Cum'adaki icabet saati imamın minbere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir" dediğini işittim.

Cumadaki duaların kabul olma saatiyle ilgili bir başka rivayette de şöyle deniliyor: Bu vakit hutbeye başlama vaktiyle namazın bitimi arasında olabileceği gibi kametle namaz bitimi arasında veya o gün batıncaya kadarki zaman diliminde olduğu da söylenmiştir.

NEDEN SAATİ GİZLİ : Bilindiği gibi dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Yaradan o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez ve bol ihsanda bulunur. Bu özel günler: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleridir. Bu kadar kıymet biçilen cuma günü dua için de çok özel vakitler vardır. Cuma günündeki bu saatin gizli kalışının hikmetlerinden biri; Cuma gününün diğer saatlerini de kıymetten düşürmemek ve her saatine aynı ehemmiyeti vererek geçirmek içindir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cuma günü dua saati ne zaman? Duaların kabul olduğu vakit meğer... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro