Çukur'da Yamaç'tan Baykal'a büyük şok! 'Kendisine beyefendi dedirten bir...'

Çukur’un 12. bölümünde, Baykal’ın şirketi Vartolu’ya devretmesini ve ortadan kaybolmasını istediği Münir soluğu Yıldız’ın çalıştığı pavyonda aldı.

Sarhoş olan Münir’den Çukur adını duyunca bilgi almaya çalışan ve ortada bir tuzak olduğunu duyan Yıldız, bunları Sena’yla paylaştı. Baykal, Vartolu’dan İdris’in evini neden kurtardığını öğrenmek istedi. Vartolu’nun o evde dikkatini çeken biri olduğunu söyleyen Baykal, Vartolu’yu tehdit etti. Saadet’e bir şey olmasından korkan Vartolu, ona evli olduğunu söyleyerek kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. İdris, gerçek adı Mihriban olan Gonca'nın evlenip bir çocuk sahibi olduğunu Paşa ve Emmi ile paylaşarak o çocuğun bulunmasını istedi. Avukat Nazım’ın gelmesiyle Sena’nın boşanmak istediğini öğrenen Yamaç, sinirlerine hakim olamayarak soluğu Sena’nın yanında aldı. Sultan, İdris’in çocuğu bulmasını engellemek için Paşa’dan yardım istedi. Her yerde Münir’i arayan Yamaç, Selim’e onu bulmasını emretti. Münir’in ikinci kez pavyona geldiğini öğrenen Sena hayatını riske atarak pavyona gitti ve Münir’den bilgi almaya çalıştı.

Polislerin gelmesiyle Sena, apar topar pavyondan uzaklaştırıldı. Sena’nın pavyona gittiğini öğrenen Yamaç, Sena’ya hesap soracakken duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yamaç’ın isteğiyle Aliço, Feyyaz’ın oğlunun katilini bulmak için kamera kaydını izledi ve vuran kişiye ulaştı. Gonca’nın oğlunun izini süren İdris, yurt müdüründen Salih adında çocuğun olduğunu fakat öldüğünü öğrendi. Vartolu’nun yardımıyla Münir’i bulan Selim, Yamaç’a getireceği sırada Münir’in Feyyaz’ın adamları tarafından kaçırılmasıyla şoke oldu. Sultan’la konuşmak için İdris’in evine giden Vartolu’nun Saadet’i gördüğü dakikalar izleyenleri derinden etkilerken, İdris’i arayan Kasım ona oğlu Salih’in ölmediğini söyledi.

  • Medya 20 Mart 2018 08:28
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