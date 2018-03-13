Çukur'da Vartolu'dan şok hamle!

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 12 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümü milyonları ekran başına kilitledi. Çukur'un son bölümünde, Vartolu ile babası İdris Koçovalı'nın büyük yüzleşme sahnesinde gerçekler ortaya çıktı. Annesinin ölümünden sonra dedesinin yanına verilen Vartolu'nun şiddet görmesi ve ardından kimsesiz kalınca yaşadığı zorluklar izleyenleri etkiledi.

Çukur'un son bölümünde, Vartolu'nun çocukluğunda yaşadığı acı dolu olayları babası İdris'e anlattığı sahneler herkesi etkiledi. Ancak anlattıklarının ardından İdris Koçovalı'nın 'Kral olmak istersen seni öldürürüm' sözleri Vartolu'ya nihai kararını verdirdi. Eline megafonu alan Vartolu, Çukur'da İdris'in oğlu olduğunu herkese açıkladı.