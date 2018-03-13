Çukur 21. yeni bölüm özel sahne

Çukur 21. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Çukur 21. yeni bölümüyle 19 Mart 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Çukur 12 Mart 2018 Pazartesi akşamı yayınlanan 20. bölümünde: İdris’le yüzleşen Vartolu’nun önünde iki seçenek vardır: Salih Koçovalı olarak geçmişte kaçırdıklarını yaşamak ya da Vartolu Sadettin olarak Çukur’da fırtına estirmeye devam etmek. Vartolu, hayatının en zorlu yol aşamasına gelirken, Selim’i Baykal’ın vurdurttuğunu öğrenen Yamaç ise öfkeden deliye döner ve harekete geçer.

Tüm dengelerin alt üst olduğu bölümde gözünü hırs bürüyen Baykal ise etrafındaki herkese tehdit saçarken, Yamaç için geri dönüşü olmayan bir acıya sebep olacaktır. Çukur’da herkes için tehlike çanları çalmaktadır.