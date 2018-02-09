Cübbeli'den İslamoğlu'na şehit itirazı

Cübbeli Ahmet, bu kez de AKABE cemaati lideri Mustafa İslamoğlu'nun şehitlerle ilgili sözlerine itiraz etti. Cübbeli, Mustafa İslamoğlu'nun şehitler ve şehitlikle ilgili sözlerine "Bu kişinin vatan müdafaası diye bir derdi olmadığının delilidir" diye konuştu.

AKABE cemaati lideri Mustafa İslamoğlu, Türkiye'de şehitlik makamının istismar edildiğini iddia etti. Şehitliğin Kur'an-ı Kerim'de tarif edildiğini söyleyen İslamoğlu, bir insanın şehit olması için hayatını illa savaşta kaybetmiş olmasının gerekmediğini ifade etti.

Peygamberimizin de şehit olduğunu ifade eden İslamoğlu'nun "kendi çocuklarını göndersinler" sözlerine ise Cübbeli'den itiraz geldi. Cübbeli Facebook hesabından "Mustafa İslamoğlu'nun "Devlet şehitliği istismar ediyor! Madem öyle, kendi çocuklarını göndersinler!" lafı bu kişinin vatan müdaafası diye bir derdi olmadığının delilidir." sözlerini paylaştı.

İşte o sözler;