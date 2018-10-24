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Cübbeli Ahmet Hoca 5 yaşında anaokulunu sevmedi! Kur'an öğretilecek mi?..

Cübbeli Ahmet Hoca 5 yaşında anaokulunu sevmedi! Kur'an öğretilecek mi?..

CÜBBELİ Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan 2023 Eğitimde Vizyon Belgesi'ni beğenmedi ve 5 yaşındaki anaokulu şartını eleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 15:22 - Güncelleme: 24-10-2018 15:50

CÜBBELİ Ahmet Hoca, dün açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ndeki 5 yaşında anaokulunun zorunlu olması düzenlemesini eleştirdi. 23 Ekim tarihli vaazında "Anaokulunda Kuran öğretecek misin?" diye soran Cübbeli, "Kuran öğrenmek isteyenler imam hatip lisesine gitsin diyorlar, orada da Mustafa İslamoğlu’nun adamları var" itirazında bulundu. 

ANAOKULUNDA KUR'AN ÖĞRETECEK MİSİN?... Cübbeli 2023 Eğitim Vizyonu için şöyle konuştu: “Şimdi anaokulunu da 5 yaşına indiriyorlarmış, mecbur edeceklermiş, anaokulunda Kuran öğretecek misin? 5 yaşında bırak da millet çocuğuna Kuran öğretsin. 5 yaşında alırsan bunu gelirse 20 yaşına kadar 16 sene bunlar ne zaman hafız olacak, bunlar ne zaman Kuran öğrenecek, bunlar ne zaman medreseden din öğrenecek.”

İMAM HATİPLERİ NEDEN ELEŞTİRDİ?.. İmam hatip liselerinde kavgalı olduğu Mustafa İslamoğlu'nun adamları olmasından yakınan Cübbeli Ahmet Hoca, “Kuran öğrenmek isteyenler imam hatip lisesine gitsin diyorlar, orada da Mustafa İslamoğlu’nun adamları var” dedi.

OKULA Şİİ MÜDÜR ATANMIŞ... Kendisiyle paylaşılan bir duyumu izleyicilerine anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, “Şimdi bir müdürden bahsettiler, halk şikâyet etmiş, tamamen Şia politikasını işleten bir adam müdür olmuş. Özellikle de o okulu istiyor ki ehlisünnet çoluk çocuğunu bozayım diye, böyle tehlikelerde var.” diyerek dinleyicilerini uyardı.

İşte 2023 Eğitim Vizyonu! Bakan Ziya Selçuk açıkladı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • vatandaş 24 Ekim 2018 16:00 Din eğitimi çocuğun ailesinin seçimi olmalıdır. Kimisi hafız gibi yetiştirmek istiyor, kimi özgür yetiştirmek istiyor, kimisi başka dine mensub. Buna okulda orta nokta bulamazsınız. Her çocuğa ayrı ayrı eğitim verilemeyeceğine göre. Türkçe ezan okunmalı mı diye bir röportaj videosu var, ona bakın, adam Arapça okunan ezanı Türkçe biliyor, bismillah işte türkçe değil mi sen yanlış biliyorsun diyor kıza. Böyle kafayla hafız olsa ne olur

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