Cübbeli Ahmet Hoca 5 yaşında anaokulunu sevmedi! Kur'an öğretilecek mi?..

CÜBBELİ Ahmet Hoca, dün açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ndeki 5 yaşında anaokulunun zorunlu olması düzenlemesini eleştirdi. 23 Ekim tarihli vaazında "Anaokulunda Kuran öğretecek misin?" diye soran Cübbeli, "Kuran öğrenmek isteyenler imam hatip lisesine gitsin diyorlar, orada da Mustafa İslamoğlu’nun adamları var" itirazında bulundu.

ANAOKULUNDA KUR'AN ÖĞRETECEK MİSİN?... Cübbeli 2023 Eğitim Vizyonu için şöyle konuştu: “Şimdi anaokulunu da 5 yaşına indiriyorlarmış, mecbur edeceklermiş, anaokulunda Kuran öğretecek misin? 5 yaşında bırak da millet çocuğuna Kuran öğretsin. 5 yaşında alırsan bunu gelirse 20 yaşına kadar 16 sene bunlar ne zaman hafız olacak, bunlar ne zaman Kuran öğrenecek, bunlar ne zaman medreseden din öğrenecek.”

İMAM HATİPLERİ NEDEN ELEŞTİRDİ?.. İmam hatip liselerinde kavgalı olduğu Mustafa İslamoğlu'nun adamları olmasından yakınan Cübbeli Ahmet Hoca, “Kuran öğrenmek isteyenler imam hatip lisesine gitsin diyorlar, orada da Mustafa İslamoğlu’nun adamları var” dedi.

OKULA Şİİ MÜDÜR ATANMIŞ... Kendisiyle paylaşılan bir duyumu izleyicilerine anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, “Şimdi bir müdürden bahsettiler, halk şikâyet etmiş, tamamen Şia politikasını işleten bir adam müdür olmuş. Özellikle de o okulu istiyor ki ehlisünnet çoluk çocuğunu bozayım diye, böyle tehlikelerde var.” diyerek dinleyicilerini uyardı.

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