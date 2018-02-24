Çocuğunuzda göz kayması gözünüzden kaçmasın!

Son yıllarda göz muayenelerinin daha erken yaşlarda yapılması sayesinde, şaşılık ve şaşılığa neden olabilecek göz bozuklukları zamanında fark edilip tedavi edilebiliyor.

Özellikle okul öncesi dönemde tedavinin kritik önem taşıdığını belirten Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt “Şaşılığın tedavisinde gecikilmemelidir. Ne kadar erken düzeltilir ise görme gelişimi o kadar iyi olur. Ancak bunun için çocuğun muayenesinin çok iyi yapılabilmesi ve kayma miktarının ve göz hareketlerinin çok iyi değerlendirilmesi gerekir” diyor. Çocukluk döneminin sık rastlanan hastalıklarından olan şaşılıkta; gözlerden biri istenilen cisme odaklanırken, diğeri içe, dışa ya da yukarıya doğru kayabiliyor. Toplumda görülme sıklığı yüzde 2-4 olan şaşılık zamanında tedavi edilmediğinde, çocuklarda okul başarısından özgüven kaybına dek birçok soruna yol açabilirken, göz tembelliği gibi çok daha önemli bir hastalığa neden olabiliyor.

Ateşlik hastalık da yol açabiliyor!

Günümüzde şaşılığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, şaşılık gelişiminde düşme ve trafik kazası gibi kafa travmalarından geçirilen beyin ameliyatlarına, genetik faktörlerden kas felçlerine hatta ateşli hastalığa dek birçok faktör rol oynuyor. Şaşılığın doğumdan sonra erken bebeklik döneminde görülebildiği gibi daha sonra da ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt “Eğer ailede ve yakın akrabalarda şaşılık var ise yeni doğan bir bebekte şaşılık gelişme olasılığı artmaktadır. Katarakttan göz tümörlerine dek birçok ciddi göz hastalığının ilk bulgularından biri de şaşılık olabilir. Bu nedenle şaşılığın erken teşhis edilmesi ve nedeninin belirlenmesi önemlidir” diyor.

Okul öncesi tedavi kritik

Çocuklarda görme gelişiminin 7-8 yaşına kadar devam ettiğini, bu süre içerisinde ortaya çıkan problemlerin zamanında düzeltilmezse görme gelişimini olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt “Ne kadar erken düzeltilirse görme gelişimi o kadar iyi olacaktır. Bu nedenle şaşılığın erken tanısı ve tedavisi önemlidir. Göz tembelliği gelişimini önlemek, normal göz hareketlerini sağlamak ve her iki gözün aynı objeye odaklanmasını sağlamak için şaşılık hastaları yakın takip edilmeli ve mümkün olan en erken dönemde tedavileri planlanmalıdır” diyor.

Yalancı şaşılık yanıltıyor

Çocukta belirgin bir şaşılık olduğunda aile ve yakınları bu durumu hemen fark edip göz muayenesine götürürken, bazı şaşılık türlerinde ise çocuk başını belli bir pozisyonda tutarak bakmaya çalışıyor. Yalancı şaşılık ve gizli kayma gibi durumlarda şaşılık teşhisinde gecikmeler olabiliyor. Bazı bebeklerin buru kökünün geniş ve basık olduğunu, ayrıca gözlerin buruna yakın kısmında bir cilt katlantısı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt “Bu katlantı şaşılık izlenimi yaratabilir. Ancak bu görüntü gerçek bir şaşılık değildir. Buna ‘yalancı şaşılık’ denilir. Bu durum genellikle çocuğun büyümesi ile kaybolur. Ancak iyi bir göz muayenesi yapılmadan yalancı şaşılık tanısı konamaz. Bu gibi durumlarda herhangi bir göz probleminden şüphelenildiğinde çocuk vakit geçirmeden bir göz hekimine götürülmelidir. Göz muayenesi ile şaşılık olup olmadığı anlaşılır” diyor.

Tam iyileşme mümkün

Şaşılığın ne kadar erken düzeltilirse görme gelişiminin o kadar iyi olacağını, tedavide gecikilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt, “Bazen gözlükle kayma azalır ancak tamamen düzelmez ise cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir. Bazı durumlarda birden fazla ameliyat gerekebilir. Özellikle göz kaslarında felç nedeniyle oluşan şaşılıklarda gözlerin en çok kullanıldığı pozisyonlarda kaymayı gidermek, varsa baş pozisyonunu düzeltmek amaçlanır. Göz hareketlerindeki kısıtlılığı bazen tamamen düzeltmek mümkün olmayabilir. Ancak günümüzde şaşılık ameliyatları başarı oranı yüksek ameliyatlardır” diyor.