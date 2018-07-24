Çocuğum parmağını emiyor ne yapmalıyım?

Çocuklarda 3 - 4 yaşlarına kadar normal kabul edilen parmak emme davranışı her zaman masum bir alışkanlık olmayabilir. Anne babalar dikkat! Çocuğunuz parmağını emiyorsa Uzman Pedagog Didem Küt'e kulak vermelisiniz!

Parmak emmek, çocuğun yaşamının ilk aylarından itibaren görülebilen bir davranıştır. Bebeklerin veya çocukların rahatlamaya yönelik yaptığı bu davranış zaman içerisinde annenin olmadığı ve çocukların kendilerini sıkıntılı hissettiği her durumda karşımıza çıkabilir. Bebeklerin her ağlamasını ve rahatsızlık hissettikleri durumları emzirerek geçirmeye çalışmak zaman içerisinde kurulan bağın bağımlılığa dönüşmesini sağlamaktadır. Oysa onlarla iletişim kurmanın ve kendilerini rahatlat hissetmelerini sağlamanın birçok şekli bulunmaktadır. Anne göğüsünün yerini tutan parmağı emmekten vazgeçmek, ilerleyen dönemlerde pek de kolay olmamaktadır. Bebekle kurulan ilişkinin duygusal kalitesi, ihtiyaçlarının doğru anlaşılması ve zamanında karşılanması bu ilişkiyi güçlendirecektir.

Kaynak: cevapla.tv