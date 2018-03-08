Çipras'tan Türkiye'ye 'zeytin dalı'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı ilan ettiği Ekonomik Münhasır Bölge’deki (EMB) faaliyetler nedeniyle Doğu Akdeniz’deki gerginliğin yükseldiği, Meriç’de Türkiye sınırını ihlal etmekten 2 Yunan askerin tutuklandığı bir dönemde “barış, uzlaşma ve işbirliğinden” söz etti.

Yunanistan Esnaf ve Tüccar Konfederasyonu’nu (GSEEVE) ziyaret eden Çipras, “Ülkenin ekonomik krizden çıkması için işbirliğinin” sembolü olarak kendisine verilen bronzdan yapılmış zeytin dalını aldığında Türkiye’yi ima ederek şöyle konuştu: "Bu zeytin dalının yaşadığımız bu kritik günlerde daha geniş bir sembol olmasını ümit ediyoruz. Bu zeytin dalı, sadece ülke içinde değil, Güneydoğu Avrupa’daki bu hassas mahalleyi oluşturan tüm taraflar için barış, uzlama ve işbirliğini simgelesin”.