  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVBaşkent’ten aileleri mutlu eden haber!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çipras'tan saldırgan bakana Türkiye uyarısı!

Çipras'tan saldırgan bakana Türkiye uyarısı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, son dönemde Türkiye ile gerilimi tırmandıran açıklamalar yapan Savunma Bakanı Panos Kammenos’la görüşerek açıklamalarına dikkat etmesini söyleyeceği iddia edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-04-2018 16:02 - Güncelleme: 06-04-2018 16:02

 Son dönemde oldukça sert ve tahrik etmeye yönelik çıkışlarla gündeme gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos dün, sınıra 7 bin asker yığma sözleriyle Türkiye'ye karşı tehditte bulunmuştu. Yunan gazetelerinden Ekathimerini’de yer alan habere göre Yunan Bakan'ın çıkışına Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'tan müdahale geliyor.

Kammenos’un provokatif ifadeler içeren gereksiz çıkışlarının Yunan hükümetini zor durumda bırakırken, Aleksis Çipras, Kammenos'un provokatif açıklamalarına sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Çipras’ın Savunma Bakanı’yla görüşeceği, gereksiz çıkışlardan kaçınması ve kullandığı üsluba dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulunması bekleniyor.

TÜRKİYE'YE KARŞI SAĞDUYULU DAVRANIN ÇAĞRISI

Çipras daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye karşı soğukkanlı ve sağduyulu davranma çağrısında bulunurken, özellikle bu durumdan rahatsızlık duyan muhalefetin de Kammenos’u ‘yangına benzin dökmekle’ suçladığı ifade ediliyor.

7 BİN ASKER TEHDİDİ

Kammenos geçtiğimiz günlerde İkarya Adası’ndaki tatbikat sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye sınırı ile bazı adalara ekstra asker göndereceğini söylemiş, bu rakamın da 7.000 olacağını açıklamıştı. Kammenos, “Eğer bizim topraklarımızın tek bir santimine girme cesaretleri varsa, biz Yunanlar birleşip onları ezeriz” diyerek küstahça provokasyonlara devam etmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çipras'tan saldırgan bakana Türkiye uyarısı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro