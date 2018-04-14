  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cinsel istismar davasında şok sözler: Kızım beni kıskandı

Cinsel istismar davasında şok sözler: Kızım beni kıskandı

Çocuğa cinsel istismar davasında 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın davasında mağdur kızın anne ve babasının şikayetçi olmaması dikkat çekti. Mahkeme başkanının mağdurun babasına neden şikayetçi olmadığını sorduğu duruşmada, annenin ise sanığı savunarak kızını suçlaması şaşırttı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-04-2018 14:59 - Güncelleme: 14-04-2018 14:59

Bir süre önce boşanan Tekin P. ve Leyla K. çiftinin çocuklarının velayeti mahkeme tarafından babaya verildi. Hafta sonu annesinde kalan 12 yaşındaki kız, iddiaya göre annesinin erkek arkadaşı tarafında cinsel istismara uğradı. Olayı duyan baba Tekin P.’nin şikayeti üzerine tutuklanan Cumali A. hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Cumali A. cezaevinden getirilirken avukatları salonda hazır bulundu. Müşteki babası Tekin P. ve anne Leyla K. katıldığı duruşmada Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı adına ise avukat Hatice Boz yer aldı. Duruşmaya gelen mağdure H.P. ise pedagog beyanı gözetilerek duruşma salonundan dışarı çıkarıldı. 

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Cumali A., mağdurenin annesiyle 5 yıldır birlikte olduklarını kaydederek hakkındaki suçlamaları reddetti.

''ANNESİ BENİM SEVGİLİM''
Mağdurenin annesi ile hiçbir sıkıntıları olmadığını kaydeden sanık Cumali A, "Mağdure sadece bir kez çalıştığım dükkana geldi. Annesiyle ilişkim olduğu için beni kıskanmış olabilir. Annesi benim sevgilim. İddia edildiği gibi herhangi bir cinsel istismar olayı olmadı. Tahliyemi istiyorum" dedi.

''KIZIM BENİ KISKANIYOR, YALAN SÖYLÜYOR''
Duruşmada söz alan mağdurenin annesi Leyla K. ise sanık Cumali A.’yı savunurken kızını yalancılıkla suçlaması şaşırttı. Eski eşinden 7 yıl önce boşandığını kaydeden anne Leyla K., "Çocuğun velayeti babasındaydı. Bana ise hafta sonları gelirdi. Cumali A. dükkanında kalıyordu. Benim evimde kaldığı olmadı. Sanık ile 6 yıldır beraberliğim var. Kızım yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Kızım beni kıskanıyor. Genelde aile içerisinde ve okul hayatında yalan söyler. Eski kocamla tartıştığımızda 'sizi boşandıracağım' falan demişti. Sanığın bu eylemi yapmadığına inanıyorum" diye konuştu.

''ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM''
12 yaşındaki kızın babası Tekin P. de, soruşturma aşamasında verdiği ifadesinin doğru olduğunu belirterek şikayetçi olmadığını kaydetti. 
Babanın şikayetçi olmaması salondakileri şaşırtırken mahkeme başkanı mağdurenin babasına neden şikayetçi olmadığını sordu. Baba Tekin P. "Kızım her gün evde ağlıyor psikolojisi bozuktur. Dava sürecinde ise psikolojisinin daha fazla bozulmasını istemiyorum" dedi.

''KIZIM ANNESİNİ KISKANDIĞI İÇİN YAPMIŞTIR''
Savunmalarına devam eden baba Tekin P. "Kızım annesini kıskandığı için böyle bir şey yapmıştır. Fakat kızım yalancı değildir. Bu olay yaşandıktan sonra karakola gittiğimizde kızıma olayın aslını sorduğumda, tabletle oynarken seslerin geldiğini duydum ve kapı aralıktı cinsel beraberlik yaşadıklarını gördüğünü ve intikam almak için ifade vermek istediğini söylemişti. Benim kızım onurludur. Küçüktür ama yüreği büyüktür" dedi.  Duruşmada anne ve babanın şikayetini geri çekmesinin üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Hatice Boz ise, "Şikayetimiz devam ediyor" dedi.  Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verirken, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cinsel istismar davasında şok sözler: Kızım beni kıskandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro