Çin'de yangın faciası: 18 ölü, 5 yaralı

Yetkililer, yangının kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kasten çıkarıldığının sanıldığını söyledi. Karaoke salonunda şarkılara eşlik ederek eğlenen kalabalık, bir anda alevler içinde kalırken 3 katlı bina çıkan yangın nedeniyle alevler içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile ilk yardım ve sağlık ekipleri sevk edildi. Qingyuan kenti yetkilileri ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

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