'Çin Seddi' sorusuyla gündeme oturan Su Ayhan'dan açıklama!

ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına İstanbul'dan katılan 26 yaşındaki Su Ayhan adlı yarışmacı, 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şaşırttı. "Çin Seddi nerededir? Sorusuna iki joker hakkı kullanan yarışmacı Su Ayhan twitterda en çok konuşulanlar arasına girmişti.

TWİTTERDA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINA GİRMİŞTİ Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı, 'Çin Seddi nerededir?' sorusu karşısında "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi. Seyircinin de soruda tereddüt etmesi ekran başındakileri şaşırtmıştı. Twitterda binlerce kişinin eleştirisine maruz kalan yarışmacı sessizliğini bozdu.

"İSTEDİĞİM JOKERİ KULLANIRIM BU SİZİ İLGİLENDİRMEZ" Yarışmacı Su Ayhan, "Benim güzel ülkemin Einstein kılıklı güzel insanları. Hepiniz varya zeka küpüsünüz maşallahınız var gerçekten. Gurur duyuyorum hepinizle özellikle o kötü yorumu yapanlarla. Oturup ağlamıyorum çocuklar zahmet etmeyin. Bu arada hemen merak edilen bir şeye açıklık getireyim. Kurgu muydu, gerçek miydi, bilerek mi yapıldı... Şimdi bana yarışmada üç tane joker hakkı tanınıyor. Ve ben bunu babamın jokeriymiş gibi istediğim gibi kullanırım. Bu sizi ilgilendirmez. Haberiniz olsun" eleştirilere cevap verdi.

  • Medya 06 Ağustos 2018 15:14
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  • BİLGİ VE BİLGİÇLİK!... 06 Ağustos 2018 16:05 BU KİŞİYE İKİNCİ SORU;ANKARA SAVAŞI NEREDE OLMUŞTUR,ÜÇÜNCÜ SORU İSE BİRAZ DAHA AĞIR OLAMALI VEDE TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİ NERESİ SORULMALIYDI.

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