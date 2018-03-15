Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşine büyük şok!

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirket CEO’su Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın dün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim olurken, şirketin yönetim kurulu üyesi ve Taraklı’da bulunan tesislerin müdürü olan Cemal Çolak ise İstanbul Üsküdar’daki evinde gözaltına alındı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Cemal Çolak ve Sıla Aydın’ın ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilen Cemal Çolak ve Sıla Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MEHMET AYDIN NEREDE EŞİ SILA AYDIN KİMDİR : Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte firar ettiği öğrenildi. İddialara göre, Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın milyonlarca doları beraberinde götürdü. Ümraniye'deki Çiftlik Bank genel merkezi de birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltıldı.

Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçmadan önce eşi Sıla Aydın'ı boşadığı ortaya çıktı. Eski karısı Sıla Aydın (Soysal) kocasından Ocak 2018'de boşandığını açıkladı. Sıla Aydın eşiyle ilgili ifşalarda da bulundu ve Uruguay'a kaçtığını söyledi. İddiasına göre Mehmet Aydın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte firarda. Kendisini de ölümle tehdit ettiklerini söyleyen Sıla Soysal şunları anlattı;

-"Mehmet bana hep iyi tarafını gösterdi. Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi. Bu kadar para toplantıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz. Ben Mehmet Aydın'ı dolandırmış olsaydım servetime servet katmış olmalıydım. Ben Çiftlik Bank ile aklımdaki soru işaretleri dolayısıyla boşandım. O paralar ona helal olmayacak. İnsanları kandırdı. Çiftlik Bank açılışlarına koşarken bir açıklama yapabilirdi. 3 aydır ortada yok. Herkes beni arıyor. Ben 20 yaşındayım hakaretlere uğruyorum."

BAKANLIK EL KOYDU ÇİFTLİKBANK TABELALARI SÖKÜLDÜ

Jandarma özel harekât (JÖH) ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenliği sağlanan Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından hasar tespiti yapıldı, hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Bakanlığın bütün Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’deki Çiftlik Bank büyükbaş tesisine el koymasının ardından Çiftlik Bank tabelaları söküldü. Çiftlik Bank tesislerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki başsavcılıklarca adli çalışmalar yapılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca bütün Türkiye’deki tesislere kayyum tayin edileceği öğrenildi.

İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN