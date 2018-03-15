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Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşine büyük şok!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşine büyük şok!

SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirketin sahibi Mehmet Aydın’ın karısı Sıla Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak'ı tutukladı. Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın şaşırtan iddialarda bulunmuştu.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 00:02 - Güncelleme: 15-03-2018 09:37

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirket CEO’su Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın dün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim olurken, şirketin yönetim kurulu üyesi ve Taraklı’da bulunan tesislerin müdürü olan Cemal Çolak ise İstanbul Üsküdar’daki evinde gözaltına alındı. 

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Cemal Çolak ve Sıla Aydın’ın ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilen Cemal Çolak ve Sıla Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MEHMET AYDIN NEREDE EŞİ SILA AYDIN KİMDİR : Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte firar ettiği öğrenildi. İddialara göre, Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın milyonlarca doları beraberinde götürdü. Ümraniye'deki Çiftlik Bank genel merkezi de birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltıldı.

Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçmadan önce eşi Sıla Aydın'ı boşadığı ortaya çıktı. Eski karısı Sıla Aydın (Soysal) kocasından Ocak 2018'de boşandığını açıkladı. Sıla Aydın eşiyle ilgili ifşalarda da bulundu ve Uruguay'a kaçtığını söyledi. İddiasına göre Mehmet Aydın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte firarda. Kendisini de ölümle tehdit ettiklerini söyleyen Sıla Soysal şunları anlattı;

-"Mehmet bana hep iyi tarafını gösterdi. Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi. Bu kadar para toplantıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz. Ben Mehmet Aydın'ı dolandırmış olsaydım servetime servet katmış olmalıydım. Ben Çiftlik Bank ile aklımdaki soru işaretleri dolayısıyla boşandım. O paralar ona helal olmayacak. İnsanları kandırdı. Çiftlik Bank açılışlarına koşarken bir açıklama yapabilirdi. 3 aydır ortada yok. Herkes beni arıyor. Ben 20 yaşındayım hakaretlere uğruyorum."

BAKANLIK EL KOYDU ÇİFTLİKBANK TABELALARI SÖKÜLDÜ

Jandarma özel harekât (JÖH) ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenliği sağlanan Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından hasar tespiti yapıldı, hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Bakanlığın bütün Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’deki Çiftlik Bank büyükbaş tesisine el koymasının ardından Çiftlik Bank tabelaları söküldü. Çiftlik Bank tesislerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki başsavcılıklarca adli çalışmalar yapılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca bütün Türkiye’deki tesislere kayyum tayin edileceği öğrenildi. 

İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 15 Mart 2018 09:31 Turkiye Cumhuriyeti Ciftligi ..Niyeyse bizim gelenegimiz bu..Filmlerde Polisimiz olay bitince gelir, Hortumcu dipte bir damla birakmayip tuyunce gelir, Dolandirici Uruguayda keyif surmeye baslayinca gelir..

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