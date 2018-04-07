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Çiftlik Bank lideri Mehmet Aydın'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Çiftlik Bank lideri Mehmet Aydın'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Binlerce kişiyi dolandırarak Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın son fotoğrafı ortaya çıktı. En son Uruguay'da görüntülenen firari Mehmet Aydın'ın henüz izine rastlanmadığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 11:10 - Güncelleme: 07-04-2018 11:10

Günlerdir Türkiye gündeminden düşmeyen Çiftlik Bank olayında, soruşturmaların İstanbul'dan yürütülmesine karar verilmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından dosyalar İstanbul'a aktarılmaya başlandı. 24 Nisan'dan bugüne kadar 1700 Çiftlik Bank soruşturma dosyası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Binlerce dosyanın daha gelmesi bekleniyor.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR
Milliyet'te yer alan habere göre, Mehmet Aydın’ın tamamen ortadan kaybolmadan kısa bir süre önce Arjantin’de çektirdiği fotoğrafa ulaşıldı. Fönlü saçları ve bakımlı haliyle bugüne kadar basına yansıyan fotoğraflarından farkı bir görüntü veren Aydın’ın nerede olduğuna dair henüz bir iz yok.

SORUŞTURMANIN MERKEZİ İSTANBUL
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Nisan'da 80 ildeki Başsavcılıklara bir yazı göndererek, Çiftlik Bank soruşturmasının merkezinin İstanbul olduğunu ve bundan sonra bütün soruşturmaların buradan yürütüleceğini belirterek il ve ilçelerdeki savcılıkların ellerindeki Çiftlik Bank soruşturmalarını İstanbul'a göndermelerini istemişti.

BİN 700 DOSYA BİRLEŞTİ
Yazıda sistem üzerinden toplanan paranın 511 milyon lira değil 1 milyar 139 milyon 972 bin lira olduğu, 132 bin 222 kişinin sisteme para gönderdiği belirtilmişti. Yazıda, “Şirketlerin 2017 yılı itibari ile toplam 22 milyon 541 bin 596 TL zarar ettiği, sistemin kuruluşundan bu yana öngörüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara toplam 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerektiği, tespit edilen geri ödeme miktarının ise bu değerden hayli düşük olduğu, eldeki mal varlığı değerine göre sistemin aradaki farkı kapatabilecek bir ticari değer üretemeyeceğinin açık olduğu anlaşılmıştır” ifadeleri de yer almıştı. Yazının başsavcılıklara ulaşmasıyla birlikte dosyalar da İstanbul'a gelmeye başladı. Bugüne kadar 1700 dosya UYAP üzerinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi ve ana soruşturma dosyasıyla birleşti. Binlerce dosya daha İstanbul'daki soruşturma ile birleştilecek. Dün yapılan son operasyonda 8 kişi daha gözaltına alınmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 07 Nisan 2018 12:27 su serefsize bak buna hangi prof. inanmis parasini kaptirmis ? hayret Adam lümper Hayat yasiyor yahu sen parani malini birine vercegin aman onu bir iyi arastiriyorsun yahu bu tur haberler beni deli ediyor bu insanlar aptalmi ne yavhu

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