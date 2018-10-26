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CHP'nin Gürsel Erol kararı belli oldu! İstifa isteyince disipline verilmişti...

CHP'nin Gürsel Erol kararı belli oldu! İstifa isteyince disipline verilmişti...

CHP'nin 41 yıl sonra ilk kez Elazığ'dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol'u Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevketmişti. YDK, Gürsel Erol hakkındaki kararını verdi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 12:12 - Güncelleme: 26-10-2018 12:12

CHP'nin 41 yıl sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan ve kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Gürsel Erol hakkında karar verildi. 24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapan ve ayrıca parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklayan Erol, Parti Meclisi (PM) kararı ile YDK'ye sevk edilmişti.

KINAMA CEZASI VERİLDİ.... YDK, bugünkü toplantısında Gürsel Erol'un durumunu masaya yatırdı ve kararını verdi. Erol CHP'den ihraç edilmezken, kınama cezası verildi.

DERHAL İSTİFA ETMELİLER... CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Erol seçimlerdeki başarısızlığın genel merkez yönetiminden kaynaklandığını belirterek, "Mevcut Genel Merkez yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum." demişti.

OTURMA EYLEMİ YAPACAKTI VAZGEÇTİ... Erol, CHP önünde oturma eylemi başlatacağını da duyurmuş ancak bir gün sonra "partililerin karşı karşıya gelmemesi için" eylemi iptal ettiğini açıklamıştı. Gürsel Erol, 28 Haziran'da toplanan PM'de, oy çokluğu ile tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle YDK'ye sevk edilmişti.

GÜRSEL EROL KİMDİR 28 Aralık 1963'te Elazığ'da doğdu. Tunceli nüfusuna kayıtlıdır. Baba adı Zeynel, anne adı Nurten'dir. İş Adamı; Lise mezunudur. 1990 yılında SHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve 1991 yılında SHP Kurucu Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1992 yılında SHP ve CHP İl Başkanlığı yaptı.

1992 yılında SHP ilk Kurucu Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi ve yaklaşık 60 ilde Gençlik Kolları’nın örgütlenmesini gerçekleştirdi. 20 Kasım 1991 tarihinde kurulan SHP-DYP Hükümeti döneminde Elazığ İl Başkanı olarak atandı. 1995 yılı genel seçimlerinde Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı oldu. 1995-1997 yılları arasında Tuncelililer Vakfı Genel Başkanı olarak görev aldı.

Profesyonel İş hayatına da genç yaşlarda atılan Gürsel Erol'un tarihi yapıların restorasyonları alanında faaliyet gösteren şirketi vardır. Turizm sektöründe ise ülkemizin farklı tatil beldelerindeki tesislerin ve tarihi yapıdaki butik otellerin işletmeciliğini sürdürmektedir.

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