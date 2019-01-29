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CHP'li Kesimoğlu'ndan tepki: Kılıç yarası aldım

CHP'li Kesimoğlu'ndan tepki: Kılıç yarası aldım

Kırklareli'nin CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yeniden aday gösterilmemesine tepki gösterdi. Kararı tanımadığını söyleyen Kesimoğlu, genel merkezin kararını gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 20:25 - Güncelleme: 29-01-2019 20:25

KIRKLARELİ Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimler için yeniden aday gösterilmemesini 'kılıç yarası' olarak nitelendirdi. Kararı hak etmediğini Kırklareli halkının hiç hak etmediğini söyleyen Kesimoğlu, genel merkezin aldığı kararı tanımadığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart 2019 da yapılacak yerel seçimleri için Kırklareli'nde mevcut Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun yerine Tuna Soykan'ı aday gösterdi. Bu duruma tepki gösteren Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Yayla Meydanı'nda açık hava toplantısı düzenlendi.

"KARARI TANIMIYORUM"

CHP Genel Merkezi'nin başka aday gösterdiği kararı 'tanımadığını' belirten Kesimoğlu, genel merkezin aldığı kararı tanımadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bunu ben hak etmiyorum, hele hele Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilciniz, sesinizim, onun için genel merkezin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum. 

"KILIÇDAROĞLU'NA ANKETLERİ GÖSTERDİM"

Beş yıl sonra ilk kez bu konuyla ilgili genel başkanımızla konuştum, anketleri gösterdim. Anketler yüzde 70. Milletvekilliğimde seçiminde ön seçimle aday oldum. Bunda da ön seçim istedim, benden başka isteyen yoktu. Çünkü ben demokratım, demokrasiye inanmış bir insanım. 

"KILIÇ YARASI ALDIM"

Alınan bu kararla da 'kılıç yarası' aldım. Hiç önemli değil, Kesimoğlu belediye başkanı, milletvekili olmayabilir söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Buradan Yayla Meydanı'ndan genel merkez yöneticilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kırklarelileri yok sayamazsınız, bu kararını gözden geçirmek zorundasınız. Bizim tepkimiz partimizin kurumsal kimliğine asla değil, her zaman söyledim CHP'nin 6 oku benim yüreğimde asla kimse sökemez. Benim itirazım Kırklareli halkının iradesine ipotek koyan o yönetim anlayışına karşıyım ben. Makamı ve mevkii ne olursa olsun hiçbir güç Kırklareli halkının iradesine ipotek koyamaz. Bu bakımdan genel merkezimizin aldığı bu kararı gözden geçirmelerini diliyorum."

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