CHP'li isim, 'belirsizlikten yoruldum' dedi, adaylıktan çekildi

Balıkesir'in Karesi ilçesinden CHP'nin belediye başkan adayı olarak açıklanan Levent Tellioğlu, ittifak görüşmelerinin belirsiz şekilde sürmesinden ötürü adaylığını bıraktığını açıkladı.
"BELİRSİZLİKTEN YORULDUM"
Muhabirlerin telefonla ulaştığı Tellioğlu, "Belirsizlikten yorulduğum için adaylıktan çekiliyorum" dedi.
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