  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP'den "MHP, Melih Gökçek'i aday gösterecek" iddiasına ilişkin ilk yorum...

CHP'den "MHP, Melih Gökçek'i aday gösterecek" iddiasına ilişkin ilk yorum...

MHP'nin Mart 2019'daki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstereceği iddialarıyla ilgili CHP'den ilk tepki Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi. Altay, Mansur Yavaş'ın CHP'nin adayı olamayacağını ima etti...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-10-2018 14:09 - Güncelleme: 24-10-2018 14:09

CHP Grup Başkanvekili Altay, yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarıyla ilgili açıklama yaptı. MHP'nin Melih Gökçek'e adaylık teklifi götüreceğine yönelik iddialara da değinen Altay, "Melih Gökçek MHP'ye hayırlı olsun, yakışır bence" diye konuştu.

ANKARA'DA PARTİMİZİN EVLADI ADAY GÖSTERİLECEK... CHP'nin Ankara adayının Mahsur Yavaş olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Altay, "CHP'nin Ankara, İstanbul adayları belli değil. Aralık ayından önce de belli olmaz. Adaylarımız partimizin evlatlarından gösterilecektir" dedi. 

2014'te yapılan yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Mansur Yavaş'ın, 2019'da CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olmak istediği ileri sürülmüştü.

MHP'den Gökçek bombası! Ankara adayı Gökçek mi olacak...

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP'den "MHP, Melih Gökçek'i aday gösterecek" iddiasına ilişkin ilk yorum... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Engin Altay
ENGİN ALTAY KİMDİR?

Engin Altay, 15 Aralık 1963'te Sinop Erfelek'te doğdu. Babasının adı Kazım, annesinin adı Nazile'dir. Eğitimci; Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Eğitim Yüksek Okulunu bitirdi.Sivas ve Sinop'ta öğretmenlik ve eğitim yöneticil

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro