CHP Grup Başkanvekili Altay, yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarıyla ilgili açıklama yaptı. MHP'nin Melih Gökçek'e adaylık teklifi götüreceğine yönelik iddialara da değinen Altay, "Melih Gökçek MHP'ye hayırlı olsun, yakışır bence" diye konuştu.
ANKARA'DA PARTİMİZİN EVLADI ADAY GÖSTERİLECEK... CHP'nin Ankara adayının Mahsur Yavaş olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Altay, "CHP'nin Ankara, İstanbul adayları belli değil. Aralık ayından önce de belli olmaz. Adaylarımız partimizin evlatlarından gösterilecektir" dedi.
2014'te yapılan yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Mansur Yavaş'ın, 2019'da CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olmak istediği ileri sürülmüştü.
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Engin Altay, 15 Aralık 1963'te Sinop Erfelek'te doğdu. Babasının adı Kazım, annesinin adı Nazile'dir. Eğitimci; Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Eğitim Yüksek Okulunu bitirdi.Sivas ve Sinop'ta öğretmenlik ve eğitim yöneticilDEVAMI »
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