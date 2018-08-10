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CHP'de yeni kriz! Belediyeleri kaybedebiliriz

CHP'de yeni kriz! Belediyeleri kaybedebiliriz

Parti içi tartışmalar nedeniyle yerel seçimlere odaklanamayan CHP’de yerel seçim senaryoları iç açıcı değil. Kulislerde parti içi karışıklığın ancak Ankara veya İstanbul gibi birçok büyükşehrin alınması durumunda bitebileceği belirtilirken, mevcut belediyeleri dahi kaybetme olasılıkları dillendiriliyor.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 09:48 - Güncelleme: 10-08-2018 09:48

CHP'de yerel seçimde mevcut belediyeleri dahi kaybetme olasılıkları konuşulmaya başlandı.

Sürecin uzamaması için dün açıklanması beklenen MYK’yi Kılıçdaoğlu’nun bugün yazılı bir açıklamayla ilan edeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu ’nun yeni MYK’da parti içi tansiyonu düşürmek için ‘’denge’’ gözeteceği, bu nedenle seçimli olağanüstü kurultay için imza verenlere de yer vererek o kanatta bir kırılma yaratılabileceği belirtiliyor. Kısa süre kalan seçimler nedeniyle yerel yönetimlerde başarı kazandıracak, örgütten gelen isimlere yer verilmesi de gündemde. 17 olan genel başkan yardımcılığı sayısının 12’ye düşürülmesinin planlandığı belirtilirken, yerel seçimlerde belediye başkanlığı isteyenlerin, yeni MYK’da olmayacağı konuşuluyor.

Kulislerde yeni MYK’de görev verilebilecek isimler arasında, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için Oğuz Kaan Salıcı’nın adı öne çıkıyor. Hukuk İşleri için Haluk Pekşen, Eğitim Politikaları için Yıldırım Kaya isimleri dillendirilirken, Yüksel Taşkın, Yunus Emre, Gökhan Zeybek, Orhan Sarıbal yeni MYK’de adı geçenler arasında. Bülent Tezcan’ın alanının değiştirilip kendisinin kalabileceği ifade edilirken, Gamze Akkuş İlgezdi, Faik Öztrak, Ünal Çeviköz gibi mevcut MYK’de yer alan isimlerin yeni MYK’de da olabileceği belirtiliyor.

YEREL SEİMLER ZORDA: Cumhuriyet'in haberine göre; İsimler netleşmese de kulislerde yeni MYK’yi oldukça zor bir dönemin beklediğinin altı çiziliyor. Parti içi tartışmalarla seçim değerlendirilmesi dahi yapılamayan ve yerel seçimlere odaklanamayan CHP’de yerel seçim senaryoları iç açıcı değil. Kulislerde parti içi karışıklığın ancak Ankara veya İstanbul gibi birçok büyükşehrin alınması durumunda bitebileceği belirtilirken, mevcut belediyeleri dahi kaybetme olasılıkları dillendiriliyor. Bu karanlık tablonun en büyük nedeni olarak da, 24 Haziran için umudu yükseltilen seçmene beklediğinin verilmediği gibi, seçim sonrası sürecin de kötü yönetilmiş olması gösteriliyor. CHP seçmenin partiye olan güvenini yitirdiği konuşuluyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • k.k.k 10 Ağustos 2018 10:12 İzmirliyim. İzmir'de gerçek anlamda şok yaşayabilirsiniz ! İlk defa iş bu kadar ciddi. Hiç kimse mennun değil İzmir'in belediyesinden. Her yer trafik. Tramvay ile daha bota sardı ! Şehir pis. Çöpler düzgün toplanmıyor, sokaklar süpürülmüyor. İnsanlar hep ideolojiden dolayı verdiler size, ama anlamadınız. Şimdi göreceksiniz bu seçimde neyin ne olduğunu !

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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