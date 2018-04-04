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CHP'de 'sıkı yönetim' ilan edildi! Vekillere yasak geldi...

CHP'de 'sıkı yönetim' ilan edildi! Vekillere yasak geldi...

CHP'de milletvekillerine yasaklar konuldu... Bundan böyle "Dini konulara girilmeyecek, TSK ile ilgili eleştiri yapılmayacak, 'seçimde hırsızlık yapılacak, sonuçlar baştan belli' denilmeyecek...

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 11:16 - Güncelleme: 04-04-2018 11:16

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanlığı, milletvekillerine gönderdiği haftalık bilgilendirme raporunda çeşitli uyarılarda bulundu. Raporda, "Dini konulara girilmemeli, orduyla ilgili eleştirel ifadelerde bulunulmamalı; seçimde hırsızlık yapılacağı, sonuçların baştan belli olduğu söylemlerinden kaçınılmalı" denildi.
 
KILIÇDAROĞLU VEKİLLERLE GÖRÜŞECEK: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugünden itibaren onar kişilik gruplar halinde milletvekilleriyle Meclis ve parti çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya gelmeye hazırlanırken, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın başında bulunduğu Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanlığı'nca milletvekillerine haftalık bilgilendirme raporu gönderildi. 

2-8 Nisan Haftası Bilgilendirme Raporu'nda haftanın özel günlerine ilişkin bilgilendirme yapılırken, işsizlikten büyüme oranlarına kadar ekonomik durum verilerle mercek altına alındı. Ayrıca gündemdeki gelişmeler ve bu gelişmelerle ilgili olarak kullanılacak söyleme ilişkin önerilerde bulunuldu.

'KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR'

Raporda ‘Konuşulmaması Gerekenler-Dikkat Edilmesi Gereken Konular' başlığı altında sıralanan uyarılardan dikkati çekenleri şöyle:

- Türk Ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmamalı.
- Türkiye'nin etnik ve mezhepsel yapılanmalarına yönelik birleştirici bir söylemde bulunulmalı.
- Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. İlkemiz daima "Kol kırılır yen içinde kalır" olmalıdır.
- Seçimde hırsızlık yapılacağı, seçim sonuçlarının baştan belli olduğu, bu gerekçelerle seçimlerin boykot edilmesi gibi söylemlere girilmemeli. Seçmen umutsuzluğa itilmemeli.

'SOSYAL MEDYADAN BİREYSEL GÖRÜŞ PAYLAŞMAYIN'

- Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edilmeli.
- Doğruları defalarca söylemekten çekinmeyin. Sizin tekrar dediğiniz karşınızdakinin ilk kez duyduğu olabilir. Tekrarın gücüne inanın.
- Eleştirel söylemlerimizi, projelerimizle desteklemeliyiz. Yanlışı gösterip, doğruyu anlatmalı, bunun adresinin de CHP iktidarı olduğu vurgusunu yapmalıyız.
- Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara muhatap almayarak cevap verilmeli. Muhatap almamak çoğu zaman en güzel cevaptır. Muhatap almadığımız ya da o seviyeye inmeyeceğimiz dile getirilmeli.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Nisan 2018 11:29 dambara dumbara.. kk bir numara..

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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