  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP'de muhalefet kazan kaldırdı! İlk çıkış Cihaner'den

CHP'de muhalefet kazan kaldırdı! İlk çıkış Cihaner'den

15 milletvekilinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İYİ Parti'ye gitmesi CHP'deki parti içi muhalefeti rahatsız etti... İlhan Cihaner sosyal medyadan tepki gösterdi...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-04-2018 14:55 - Güncelleme: 22-04-2018 15:26

İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için, 15 CHP'li milletvekili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İYİ Parti'ye katılmasına ilk tepki CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'den geldi.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bu adım demokrasinin önüne koyulan tuzağı kaldırma adımıdır" derken, parti içinden ilk tepki CHP'li İlhan Cihaner'den geldi. 

Cihaner, kişisel Twitter hesabından "ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!" paylaşımı yapan Cihaner, ardından da CHP Tüzüğü'nün 1 maddesinin 4 fıkrasını paylaştı...

"CHP Tüzük Madde 1/4:
(4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere Aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP'de muhalefet kazan kaldırdı! İlk çıkış Cihaner'den haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 22 Nisan 2018 15:42 Sayın Cihaner e sormak gerekir.Tarafsız olarak cevap ver;Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu hareketi biz demokrasiye inananların bir jesti olarak görüyoruz siz demokrat değil misiniz?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro