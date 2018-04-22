CHP'de muhalefet kazan kaldırdı! İlk çıkış Cihaner'den

İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için, 15 CHP'li milletvekili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İYİ Parti'ye katılmasına ilk tepki CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'den geldi.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bu adım demokrasinin önüne koyulan tuzağı kaldırma adımıdır" derken, parti içinden ilk tepki CHP'li İlhan Cihaner'den geldi.

Cihaner, kişisel Twitter hesabından "ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!" paylaşımı yapan Cihaner, ardından da CHP Tüzüğü'nün 1 maddesinin 4 fıkrasını paylaştı...

"CHP Tüzük Madde 1/4:

(4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere Aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir.