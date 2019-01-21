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CHP ve İYİ Parti'nin anlaşamadığı ilçeler!

CHP ve İYİ Parti'nin anlaşamadığı ilçeler!

İYİ Parti ve CHP arasındaki yerel seçim görüşmeleri devam ederken iki partinin de bazı ilçelerde anlaşamadığı iddia edildi. İki parti arasında Ankara'nın Etimesgut, Muğla'nın Bodrum, Denizli'nin Pamukkale, Kocaeli'nin Çayırova ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinde uzlaşı çıkmadı.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 09:26 - Güncelleme: 21-01-2019 09:26

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın bazı ilçelerde anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuya ilişkin olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmeler tamamlanırken, iş birliğinin kapsamına ilişkin bir protokol hazırlığı yapıldığı da kaydedildi.

İki parti arasında, bazı metropol ilçelerde çıkan görüş ayrılığında hala bir sonuç alınamadığı belirtildi. Bu konuda iki parti liderinin devreye girdiği öğrenildi. 

GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANDI: Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, telefonla görüştü. İki liderin görüşmede görüş ayrılığı yaşanan ilçelerle ilgili değerlendirme yaptığı öğrenildi.

PAYLAŞILAMAYAN İLÇELER HANGİLERİ: İki parti arasında Ankara'nın Etimesgut, Muğla'nın Bodrum, Denizli'nin Pamukkale, Kocaeli'nin Çayırova ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinde uzlaşı çıkmazken, söz konusu ilçelerde yaşanan görüş ayrılıkları bulundukları kentlerdeki diğer ilçeleri de kısmen etkiledi.İki parti İstanbul ve İzmir'in ilçeleri konusunda da bir anlaşma sağlayamadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 21 Ocak 2019 10:14 Geçen seçimlerde iyi partiye oy verdim ancak terör yandaşlarıyla bir olmalarını hala hazmedemiyorum o verdiğim oyu helal etmiyorum.Bundan sonra Milliyetçi biri olarak asla ama asla ip ye değil oy vermek ismini bile anmam.

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